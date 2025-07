Clásicos hacia alguna parte

Hace bien poco la televisión pública emitió de nuevo 'El viaje a ninguna parte', obra maestra de Fernando Fernán-Gómez y sentido homenaje al duro ... oficio del actor. «Pero, ¿dónde está el maná de los cómicos, en qué tierra caerá que sea nuestra, si nosotros no somos de ninguna parte?» dice en un parlamento glorioso José Sacristán a cuenta de una profesión que, hoy en día, sigue sufriendo lo suyo: tres de cada cuatro actores españoles viven en la pobreza, según AISGE.

Algo parecido, pero ambientado en las postrimerías del Siglo de Oro, es lo que nos quiere contar la compañía Pata Teatro en 'Los últimos cómicos', que se representará del 1 de julio al 9 de agosto en el precioso patio del IES Vicente Espinel. A pesar de que la noche estaba más para un Tennessee Williams, lo que obligó a sacar no pocos abanicos entre el público, Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez pusieron en escena, como autores, directores y protagonistas, la historia de una gangarilla que viaja de pueblo en pueblo recitando versos de Quevedo, Tirso, Calderón, María de Zayas, Lope e incluso Shakespeare. Su primera apuesta original en su cita estival con 'Clásicos en Verano' (y ya van trece años), aunque esté regada de versos muy reconocibles. Y para ello dejan gran parte del protagonismo a Virginia Nötling, primera dama del teatro malagueño, que cambia incluso la voz para representar a una anciana que lucha para que su compañía mantenga viva la llama de la vocación y abierta la bolsa del dinero. En ese peculiar equilibrio mucha gente de la profesión se sentirá identificada.

Es posible intuir, en la decisión de contar esta historia, una alegoría tanto a la trayectoria de Pata Teatro, incombustible hacedor de clásicos, como al panorama desolador de las artes escénicas. «El alcalde de aquí no viene al teatro», dice Rodríguez en un momento de la función, y no para referirse precisamente al de Zalamea. Y es un propósito muy loable que hubiera merecido más hondura. El carácter familiar del espectáculo convierte en previsible chanza demasiadas escenas, con sus personajes metidos en un código tebeístico que a veces sí y a veces no. Por otro lado, el peso pedagógico es importante, lo que limita mucho las posibilidades narrativas, aunque seguramente el objeto de la obra no sea sólo pintar un cuadro, sino también explicarlo. Como una ruta teatralizada por el teatro del Siglo de Oro.

Si es así, objetivo conseguido. En este caso los clásicos parecen viajar a alguna parte, hacia la recuperación de un patrimonio de todos, hacia la reivindicación de una profesión para todos. Aunque sorprende, en esta celebración de la diosa Talía, la amarga pregunta final, la única que resuena con dramática verdad: «¿Y si esta vez es la última vez?»

Por cierto, una espectadora se llevo un chapuzón tras un movimiento de Nötling y seguro que lo agradeció. Y es que el teatro no debería servir para refugiarse de la lluvia, más bien para volver empapado de preguntas. Al menos en una noche sofocante como la de ayer.