La cinta turca 'Gümus' se lleva el premio al mejor cortometraje de Málaga 4K Fest SUR Viernes, 18 octubre 2019, 00:03

málaga. La cinta turca 'Gümus' de Deniz Telek ha ganado el Premio Hispasat al mejor cortometraje de Málaga 4K Fest, el festival internacional de cortometrajes en 4K-Ultra Alta Definición (UHD) organizado por Medina Media Events y cuya dirección técnica corre desde este año a cargo de Festival de Málaga. 'Gümus' se hizo con el primer puesto, dotado con 3.000 euros, de entre más de 500 trabajos recibidos.

El jurado, formado por reconocidos profesionales del sector, premió además a otros seis trabajos. 'Mamá' (Eduardo Vieitez, España) se llevó el Premio Forum Ultra Alta Definición (UHD FORUM). 'Cosy for Two at Kuleshov St' (Sousa Haz, Hungría) se hizo con el Premio Medina Media 4K al mejor director. 'Tshweesh' (Feyrouz Serhal, Qatar, Alemania, España), el Premio Dolby/Adhoc al mejor sonido. La mejor fotografía fue para 'Pendant que les champs brulent' (Dubuc-Babinet Louve, Francia), con el Premio Fujifilm/Sgo. 'Por mí y por todas' (Manuela Burr Tapia, Chile) se emitirá en el programa 'Versión española' al ser reconocido con el Premio RTVE al mejor corto de escuela de cine. Y 'Background' (Toni Bestard. España) se verá en Atreseries al hacerse con el Premio Atreseries al mejor cortometraje para televisión.