La actriz Elena Martínez y el director Sergio Siruela, en el Mercado Central de Atarazanas. Salvador Salas

De triunfar en las series mexicanas a debutar en el cine en su Málaga natal: Sergio Siruela se estrena con 'Aullar'

La película protagonizada por Elena Martínez retrata el alcoholismo y la cara oculta de la Costa del Sol

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:17

No se dejen engañar por el título. Aquí ese 'Aullar' no lo provoca un lobo, un fantasma o cualquier otro monstruo de terror peliculero. Es ... más bien un grito interior, un chillido contra el mundo, contra el destino y la miseria. Una versión del hombre es un lobo para el hombre. Eso siente la protagonista de 'Aullar', Mamen, una madre soltera que arrastra su propia orfandad y malvive bailando por las noches en un club y vendiendo pescado de día en el Mercado Central de Atarazanas, quitándole horas al cuidado de su hijo. Un drama social con toques de 'thriller' que protagoniza Elena Martínez ('Devoción') y que acaba de llegar a la cartelera tras su paso por el Festival de Málaga con la firma del debutante malagueño Sergio Siruela, un experto en series de televisión en México que ha saldado la cuenta pendiente del cine volviendo a casa.

