De triunfar en las series mexicanas a debutar en el cine en su Málaga natal: Sergio Siruela se estrena con 'Aullar'

No se dejen engañar por el título. Aquí ese 'Aullar' no lo provoca un lobo, un fantasma o cualquier otro monstruo de terror peliculero. Es ... más bien un grito interior, un chillido contra el mundo, contra el destino y la miseria. Una versión del hombre es un lobo para el hombre. Eso siente la protagonista de 'Aullar', Mamen, una madre soltera que arrastra su propia orfandad y malvive bailando por las noches en un club y vendiendo pescado de día en el Mercado Central de Atarazanas, quitándole horas al cuidado de su hijo. Un drama social con toques de 'thriller' que protagoniza Elena Martínez ('Devoción') y que acaba de llegar a la cartelera tras su paso por el Festival de Málaga con la firma del debutante malagueño Sergio Siruela, un experto en series de televisión en México que ha saldado la cuenta pendiente del cine volviendo a casa.

«Tenía una espinita clavada, porque estaba desarrollando mi carrera en televisión lejos de España, pero hacer una película no es lo mismo porque su elaboración es más artesanal, puedes implicarte en la escritura del guion y en todos los procesos, por lo que la copia final es muy tuya», confiesa el director debutante, que habla con la emoción de la primera vez, pese a que ha triunfado en el país aztecas con series como 'Viaje al centro de la tierra' (Disney+) y 'Se llamaba Pedro Infante' (ViX, plataforma de Televisa). Una película que es tan del director como de la actriz malagueña Elena Martínez, que fue la inspiradora de esta coproducción de Secuoya Studios, 73140323PC y Álamo Producciones, con la participación de Canal Sur.

«Quería contar una historia que hablara del alcoholismo y lanzar el mensaje de que estas personas están enfermas y tienen una adicción», explica la protagonista que encarna a una mujer golpeada por la vida que se empodera. El productor Ezekiel Montes se encargó del guion que compartió con el director cuando lo conoció tras regresar a Málaga de México buscando un proyecto en el que implicarse. «Llegó Sergio y la acogió como propia», asegura Elena Martínez, cuyo argumento retoma el aludido como si fuera una carrera de relevos: «Las historias que me interesan son las que hablan de personajes honestos y verdaderos sin caer en tópicos y clichés. Esta película habla de la incapacidad para cumplir los sueños, no solo por el alcoholismo sino por la falta de oportunidades, a lo que se une un retrato de la sociedad de la Costa del Sol que está muy olvidado en la pantalla frente a esa imagen de turismo y playa».

En ese sentido, la capital malagueña funciona como un personaje más de la trama, con una imagen de barrio que se aparta del bullicio del centro y acentúa el tono social de esta película. «Rodamos en Carranque porque quería hacerle un homenaje a mi barrio», comenta Martínez, que enumera con el director otras localizaciones de 'Aullar', como el Guadalmedina, Martiricos, la Palmilla o el emblemático bar Camperos Eladio. La paradoja es que, por razones de producción y los beneficios económicos de rodar en Canarias, los escenarios reales se mezclan y confunden con los filmados en Tenerife. «Estéticamente es una película bella y sucia con un tono realista y crudo en el que la cámara no busca la acción, sino al revés, la acción busca la cámara de forma orgánica y genuina», sella el director.

Todo esto lo cuentan sentados en una cafetería cerca del Mercado Central, donde Salvador Salas los ha retratado rodeados de jureles, sardinas y boquerones. En un puesto como en el que trabaja el personaje de Martínez en la película y que también hace de metáfora propia ya que no tienen todavía todo el pescado vendido ya que están en plena promoción de la película que se estrenó el pasado viernes en el Albéniz. La protagonista viene además acompañada de su bebé de cinco meses, que se lleva de promoción con naturalidad, algo que hace unos años no eran tan habitual. De hecho, le da el pecho mientras hablamos.

«Esto te cambia la vida, pero voy a intentar conciliar todo lo que pueda y este año tengo el rodaje de una serie -de título provisional 'Loft in'-», cuenta la actriz malagueña que confiesa que la actriz Sara Sálamo -pareja del futbolista malagueño Isco- y la productora María Luisa Gutiérrez ('La infiltrada') son sus referentes como «cineastas y madres».

La maternidad también es una de las líneas argumentales de 'Aullar'. «Lo que me gusta de Mamen es que es una mujer que tira para delante como puede, no se queda en casa triste y llorando, sino que, pese a ser una madre soltera trabajadora e hija de un alcohólico, no se ha olvidado de su sueño, tiene mundo interior y lucha por ello», explica Elena Martínez que, en el rodaje no era madre todavía, pero se metió en el papel gracias a la química que desarrolló con el pequeño actor malagueño Jorge Tapias. «Fue increíble en el rodaje y me ayudó mucho en las partes que más me costaba, porque soy hija y pareja, pero entonces no era madre y con él aprendí a hablarle a un hijo», revela la actriz que hace una pausa, como pensando si decir lo siguiente, y finalmente lo suelta: «Sabes una cosa, me quedé embarazada en el rodaje», cierra el círculo mientras sigue con su risueño bebé de cinco meses al pecho.