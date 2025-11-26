Sesión doble este miércoles en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este miércoles 26 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Impaciencia del corazón',que cuenta una historia que arrastra a todos a la desgracia, y 'Con los pies en la tierra' que relata la historia de cuatro amigos atrapados entre drogas, bandas, música rap, violencia y aburrimiento. Aquí se llega a la venta anticipada.

1 Impaciencia del corazón

'Impaciencia del corazón' se proyectará a las 18.45 h en la sala 3 del Albéniz. La cinta relata una historia que arrastra a todos a la desgracia. El joven director Lauro Cress crea un potente e intenso remake de la novela homónima de Stefan Zweig. La película recibió los premios al mejor largometraje y al mejor actor revelación en el renombrado Festival Max Ophüls 2025 de Saarbrücken. (Más información de la película, aquí).

2 'Con los pies en la tierra'

Esta película se proyectará este miércoles a las 21:00 horas en la Sala 3 del Cine Albéniz de Málaga. El director David Wnendt coescribió el guión con Felix Lobrecht, autor del bestseller del mismo nombre, demostrando una vez más su habilidad para plasmar temas socialmente relevantes y dibujar un impresionante retrato de Berlín-Neukölln como foco de injusticia social. 'Con los pies en la tierra' no es una película pesada y problemática, pero tampoco es una comedia pura. Los momentos divertidos y ligeros forman el contrapunto al mundo duro y a menudo brutal. (Lee aquí más sobre esta película).