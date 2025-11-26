Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la película 'Con los pies en la tierra' SUR

Sesión doble este miércoles en la Semana de Cine Alemán de Málaga

'Impaciencia del corazón' y 'Con los pies en la tierra' son las dos películas para hoy

Uwe Scheele

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este miércoles 26 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Impaciencia del corazón',que cuenta una historia que arrastra a todos a la desgracia, y 'Con los pies en la tierra' que relata la historia de cuatro amigos atrapados entre drogas, bandas, música rap, violencia y aburrimiento. Aquí se llega a la venta anticipada.

