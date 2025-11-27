Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sesión doble este jueves en la Semana de Cine Alemán de Málaga

'Góndola' y 'Estrellas rojas sobre el campo' son las dos películas para hoy

Uwe Scheele

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este jueves 27 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Góndola', que cuenta una historia de amor poética y mágica a gran altura: dos azafatas de teleférico y la magia del cine, y 'Estrellas rojas sobre el campo' que relata 100 años de historia alemana, con un misterioso cadáver y el fin de la banda terrorista RAF. Aquí se llega a la venta anticipada.

