Sesión doble este jueves en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este jueves 27 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Góndola', que cuenta una historia de amor poética y mágica a gran altura: dos azafatas de teleférico y la magia del cine, y 'Estrellas rojas sobre el campo' que relata 100 años de historia alemana, con un misterioso cadáver y el fin de la banda terrorista RAF.

1 Góndola: la magia del momento

Contar una historia durante una hora y media exclusivamente a través de gestos, miradas, música y un paisaje seductor, y limitarse a dos góndolas de un antiguo teleférico y su entorno inmediato, da fe de un amor y una creencia increíbles en el poder y la magia del cine. Con «Góndola», el cineasta y escritor Veit Helmer crea una historia llena de humor poética y fantasía mágica, y sin una sola palabra hablada.

2 Rote Sterne überm Feld' (Estrellas rojas sobre el campo)

La activista Tine ondea banderas rojas sobre el Reichstag. Junto con un compañero de armas, ha conseguido hacer una declaración en el centro de la política alemana, y ahora tiene que huir del poder estatal. Viaja al campo, a la provincia de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a la ciudad de Bad Kleinen. Su padre, Uwe, vive allí en una casita y deja pasar la vida. Lucha contra los avatares de la historia de los que ha sido testigo a lo largo de los años, sobre todo por la desaparición de su esposa.