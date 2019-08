Sur en serie Las series de mi vida: Miguel Ángel Huerta Miguel Ángel Huerta, secretario general y director de calidad de la Universidad Pontificia de Salamanca. / SUR El autor de 'La estética televisiva en las series contemporáneas' y 'Los géneros cinematográficos' revela los títulos que le marcaron MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 12 agosto 2019, 00:05

Miguel Ángel Huerta es una persona preocupada por los constantes cambios alrededor del audiovisual. De ahí, que junto a Pedro Sangro fueran los editores de un libro estimulante en el mundo de la ficción serial 'La estética televisiva en las series contemporáneas'. Para este académico que se dedica al estudio y la docencia del audiovisual «resulta imposible permanecer de forma exclusiva en el territorio del relato supuestamente único del cine o en el del seriado de lo que todavía llamamos 'televisión', una palabra que se nos está quedando cada día más pequeña en esta era de las pantallas». Secretario general y director de calidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde imparte clases de realización y estética del audiovisual, acaba de publicar 'Los géneros cinematográficos' en el que de un modo didáctico acerca al lector los géneros y sus características narrativas, estéticas, temáticas e históricas.

Para Huerta, muchos cinéfilos de viejo cuño como él «que venimos de los ciclos clásicos del UHF y de las grandes salas de cine que estrenaban 'La chaqueta metálica', nos refugiamos tras 'Los Soprano' y 'The Wire' en el territorio de la serialidad. Y ahí seguimos, pues la saturación no ha impedido que cada año brote, al menos, una docena de obras sobresalientes». En cuanto a la serialidad en España este estudioso comenta que se ha incorporado «muy tarde a ese fenómeno por culpa de las cadenas de televisión en abierto. Con todos sus defectos, hay que reconocerle a Movistar+ el mérito de haber agitado el avispero de la duración por capítulo y la apuesta por valores de producción más audaces y tonos más diversos. De hecho, resulta muy revelador que un cineasta de la altura de Urbizu solo haya podido continuar con su carrera en el territorio de la serialidad de pago».

Habrá que seguir atento a las transformaciones del audiovisual, pero mientras tanto, Miguel Ángel Huerta nos revela algunas de las series de televisión que forman parte de su vida.

'Curro Jiménez'

«La infancia. Abuelo, padres y primos reunidos en torno a un aparato minúsculo y con cuernos cuyas imágenes a veces se intuían más que otra cosa. Era la época del monopolio aunque nosotros no sabíamos qué era eso: por entonces nadie elegía, se veía lo que había. Y lo que había era una ficción que respetaba la inteligencia del espectador en una serie tan llena de épica y anhelo de libertad que nos parecía un western en Sierra Morena. Y si lo parecía es porque lo era».

'Búscate la vida'

«De pronto, en la frontera que separa la adolescencia de la juventud, apareció en nuestras vidas Chris Peterson. Y digo 'nuestras' porque entonces las películas, los libros y las series se compartían en un grupo de amigos cacereños con la energía de quienes devoran los placeres de este mundo como si fuera a acabarse al minuto siguiente. Y de buen gusto habríamos aceptado que el Apocalipsis lo hubiera causado aquel cómico perdedor, un treintañero repartidor de periódicos cuya absurda lucidez sobresalía en medio de una conjura de necios».

'Los Soprano'

«Nadie mejor que Tony Soprano para ser el testigo televisivo del momento en el que se aceptan las responsabilidades de la edad adulta. De hecho, Tony puso rostro a la gran revolución, el decisivo momento en el que muchos confirmamos que las series de televisión no eran un pasatiempo de segunda. Allí, en la obra maestra de David Chase, había mucho cine de gánsteres, desde 'Scarface' hasta 'Goodfellas', pero los mecanismos seriados elevaban al arquetipo a una nueva dimensión».

'The wire'

«Si hubiera sido pintor me habría encantado crear Las Meninas. Si hubiera sido músico, componer 'Let it loose', la canción de los Rolling Stones. De haber metido un gol, el de Zidane en Glasgow. Y de haber trabajado como guionista, habría renunciado a muchos años de vida por escribir 'The wire'. Me temo que algo tan grande solo puede gestarse en un envidiable estado de gracia, tanta que ya es un privilegio 'conformarse' con ser su mero espectador».

'Louie'

«Cuando aquel niño que veía 'Curro Jiménez' con su abuelo pasó a ser padre nada mejor que aceptar la confusa red de emociones y mezcla de géneros de tu nueva vida que junto a la milagrosa serie de Louis C. K. Quizás la mezcla más imposible entre comedia y drama, una obra adulta, sutil y sensible que, como siempre en el mejor arte, te ayuda a entender las paradojas de la existencia».