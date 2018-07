Salva Reina, el rey de la chirigota Salva Reina, posando en La Cochera Cabaret, que puso en marcha hace unos años junto a unos socios. / Migue Fernández El cineasta Fernando Colomo ficha al actor malagueño para la comedia carnavalera 'La quema', en la que el intérprete se estrena como protagonista en gran pantalla FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 23 julio 2018, 00:23

El guión llegó a la mesa de Fernando Colomo para una tutorización. Y de entrada, le gustó: una mezcla de carnaval gaditano y 'thriller' de drogas. Pero conforme lo fueron puliendo y desarrollando el cineasta madrileño se fue implicando más. Hasta el punto de que le ofreció al autor del argumento, el malagueño Javier Jaúregui, convertir aquella historia en su próxima película. Aunque quedaba un detalle importante: el protagonista. Fue entonces cuando sonó el teléfono del actor Salva Reina con la convocatoria a una entrevista personal con Colomo. Un encuentro con final feliz ya que el actor malagueño de las series 'Allí abajo' y 'Sabuesos' será el protagonista absoluto de 'La quema'. «Tendré que cantar en el Falla y eso impone», confiesa el intérprete, que se convierte en un chirigotero de éxito en esta ficción que se rueda este verano.

Precisamente, Reina encarnará a la revelación del carnaval gaditano en esta película. Un triunfo al que seguirá una bajada a los infiernos cuando el protagonista se vea envuelto en la desaparición de un cargamento de droga que iba a ser incinerada en el depósito más grande de estupefacientes de nuestro país, que se encuentra precisamente en Cádiz. Un argumento que suena a comedia, aunque el actor malagueño asegura que la película también tiene un importante componente policíaco y de 'thriller' por lo que el humor surgirá de las contradicciones y situaciones que vivirá el protagonista.

Madrid, Barbate y Cádiz serán las localizaciones en las que se rodará 'La quema', que está producida por Sangam Films ('La noche que mi madre mató a mi padre') y que ya cuenta con el apoyo de TVE y Canal Sur. La cinta se rodará además tras el reciente éxito de 'La tribu', una comedia protagonizada por Carmen Machi y Paco León que ha vuelto a situar a Fernando Colomo entre los directores más taquilleros al superar el millón de espectadores y recaudar más de seis millones de euros de recaudación.

Salva Reina también comparte ese favor del público ya que ha participado en algunos de las comedias corales con más éxito del reciente cine español, como 'Villaviciosa de al lado', 'Señor, dame paciencia' o la reciente 'El mejor verano de mi vida', que en su segunda semana en cartelera sigue entre las películas más vistas. Con 'La quema', el intérprete nacido en Canarias y malagueño de adopción da un importante paso adelante como protagonista absoluto de esta cinta, que comenzará a rodarse a finales de agosto, aunque ya se filmaron algunas escenas en las calles de Cádiz el pasado febrero durante la celebración del carnaval.

Arriba, Salvar Reina rescatado del agua en 'Señor, dame paciencia'. Abajo, con Mari Paz Sayago, en la serie 'Allí Abajo'; y junto a Ramsés, su coprotagonista en la ficción 'Sabuesos'. / SUR

Además de feliz por el personaje y el proyecto, Reina se muestra encantado de trabajar con Fernando Colomo, autor de títulos indispensables de la filmografía nacional como 'El caballero del dragón', 'La vida alegre' y 'Los años bárbaros'. «Es un icono de nuestro cine, pero lejos de ser un director inalcanzable es todo lo contrario y me ha sorprendido en los ensayos y la primera parte del rodaje por su cercanía y humildad», explica Salva Reina que asegura que Colomo es un «enamorado del cine y se le nota al trabajar con él».

La extraña pareja

El primer papel protagonista en gran pantalla del actor malagueño y cofundador de La Cochera Cabaret coincide con el próximo estreno de la serie 'Sabuesos', en la que Reina también es el personaje principal. «Bueno, el otro 'partenaire' es un perro que habla... aunque en el rodaje no hablaba realmente», bromea el intérprete al referirse a Ramsés, el can con el que forma una extraña pareja en esta producción para toda la familia que TVE que ya promociona su próximo estreno. Esta ficción se rodó el pasado verano con un ritmo más lento del habitual en televisión ya que la presencia del animal 'parlanchín' ralentizó la filmación. «Fue un trabajo complicado porque mi compañero no hacía siempre lo que se le decía... aunque no tardamos en pillarle el truquillo», explica.

Salva Reina también comparte la pantalla en esta serie con su paisana María Esteve, con la que nunca había trabajado. «Ni nos conocíamos y, en una de las primeras escenas que tuvimos juntos, nos miramos y nos dijimos: '¡Quién nos iba a decir que dos boquerones iban a ser los protas del rodaje de una serie en Madrid!'», rememora el actor.