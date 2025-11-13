El renovado clasicismo del 'Drácula' de Luc Besson abre el 35 Fancine de Málaga

Guillermo del Toro no es el único que ha revisitado un clásico del terror en estos días. Como pasaba en la cartelera en tiempos de ... la Universal y la Hammer, el 'Frankenstein' del mexicano que ya está en gran pantalla se las verá próximamente con el 'Drácula' de Luc Besson que, precisamente, abrió ayer por todo lo alto y con cine de 'fantautor' la 35 edición del Fancine. Como en la versión de Coppola de 1992, el cineasta francés se lleva al vampiro a su terreno para hincarle el diente con una estética radical, barroquismo argumental y un delirio gótico-romántico que fascinó a los cafeteros del certamen y de la bessonmania. Colofón para una inauguración celebrada en el Albéniz que contó con una ceremonia cargada de energía que presumió del enchufado lema de este año, 'Power on', y que, haciendo honor a la organización de la Universidad de Málaga, dirigieron con solvencia y humor los alumnos de Dramaturgia de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) José Neva, Janaí Macías y Gonzalo Lastra.

Un total de 84 películas -incluyendo cinco premières- se sucederán en la programación del Festival de Cine Fantástico de la UMA hasta el próximo 18 de noviembre, a lo que se unirá un calendario de actividades paralelas con propuestas educativas, culturales y lúdicas abiertas para todos los públicos, como el popular concurso de baile de Kpop que se celebrará el próximo sábado.

La esperada sección oficial que ha abierto esta edición un grande como Luc Besson tendrá un total de diez títulos a competición que aspiran a llevarse el galardón a la mejor película del certamen dotado con 6.000 euros. Una lista en la que también figuran 'Alpha', el nuevo trabajo de la directora francesa Julia Ducournau, responsable de 'Titane' que ya pasó por Fancine y que regresa con una fábula inquietante sobre cuerpos y mutaciones para hablar de la identidad. También son esperadas la danesa 'El último vikingo', protagonizada por el internacional Mads Mikkelsen al frente de una tragicomedia sobre la resistencia; la austriaca 'Mother's Baby', que tras la Berlinale llega con un potente discurso sobre los miedos más primarios de la maternidad, y la brasileña 'Agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (ganador de Fancine en 2019 con 'Bacurau'), que lleva al suspense y la conspiración su mirada crítica y surrealista para abordar una trama de espionaje político con Wagner Moura ('Narcos').

Competirá también 'Our Hero Baltazar', una historia de crecimiento personal envuelta en realismo mágico con Asa Butterfield ('Sex Education'); 'Reflection in a Dead Diamond', del tándem francés Hélène Cattet y Bruno Forzani, que rescatan la estética hipnótica y sensorial que ya les valió el premio en Málaga con 'Let the Corpses Tan'; 'Resurrection', drama metafísico que compitió por la Palma de Oro en Cannes, y 'What Marielle Knows', un 'thriller' psicológico donde se mezclan memoria y el trauma. Cierra la lista a competición la española 'Singular', que contará con la presencia este jueves en el Fancine de su director, Alberto Gastesi, para presentar esta historia protagonizada por un Javier Rey metido a ingeniero que convive con androides y que propone una reflexión muy actual sobre la humanidad y la inteligencia artificial.

Más allá del concurso, el ciclo Fantástico Iberoamericano también tendrá presencia española con el cineasta Bruno Martín que presentará también este jueves el 'thriller' 'Luger', mientras que el sábado también visitará Málaga el cineasta Antonio Muñoz de Mesa para hablar de 'Santa Zeta', la historia de una youtuber a la busca y captura de pederastas en Bilbao. Por su parte, la Sección Informativa reunirá joyas de autor como la tailandesa 'A Useful Ghost', una alegoría sobre la culpa y la pérdida tras un desastre ambiental, y la griega 'Buzzheart', que combina comedia negra y ciencia ficción para radiografiar las relaciones humanas en la era de la hiperconectividad.

El mítico Luke Skywalker

En Horror Zone, el público más atrevido encontrará las dosis más extremas de la programación con títulos como 'Bernadette Wants to Kill', 'Fuck My Son' o 'La sonrisa del mal', que elevan el gore y la provocación a categoría estética. El terreno de la animación cobrará vida en Ánima Zone, con propuestas como la japonesa 'ChaO' y el regreso en formato de largometraje de 'Decorado', el multipremiado corto de Alberto Vázquez que ya dejó huella en Fancine. Por su parte, Fanzriller expandirá los límites del género con 'La larga marcha', adaptación de una obra de Stephen King que combina distopía, suspense y crítica social, y que cuenta entre su reparto con el mítico Mark Hamill (Luke Skywalker en 'La guerra de las galaxias').

Fuera de las salas, Fancine volverá a cargar su batería de actividades paralelas, consolidando su vocación formativa y festiva. El Proyecto Pedagógico acercará el fantástico a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la provincia, mientras que los tradicionales concursos de Cómic e Ilustración y de Microrrelatos Fantásticos y de Terror seguirán premiando la creatividad del público joven y la comunidad universitaria. No faltará el popular concurso K-Pop con su Asian Party, talleres infantiles, el concierto de bandas sonoras en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones y otras citas musicales en el Contenedor Cultural. Completan la agenda de eventos el ciclo Be Comic & Video Games.