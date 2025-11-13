Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento del número musical de la inauguración que fue dirigida e interpretada por alumnos de la ESAD. SUR

El renovado clasicismo del 'Drácula' de Luc Besson abre el 35 Fancine de Málaga

Una gala dirigida por alumnos de la ESAD inaugura el certamen que incluye diez películas a concurso hasta el próximo 18 de noviembre

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Guillermo del Toro no es el único que ha revisitado un clásico del terror en estos días. Como pasaba en la cartelera en tiempos de ... la Universal y la Hammer, el 'Frankenstein' del mexicano que ya está en gran pantalla se las verá próximamente con el 'Drácula' de Luc Besson que, precisamente, abrió ayer por todo lo alto y con cine de 'fantautor' la 35 edición del Fancine. Como en la versión de Coppola de 1992, el cineasta francés se lleva al vampiro a su terreno para hincarle el diente con una estética radical, barroquismo argumental y un delirio gótico-romántico que fascinó a los cafeteros del certamen y de la bessonmania. Colofón para una inauguración celebrada en el Albéniz que contó con una ceremonia cargada de energía que presumió del enchufado lema de este año, 'Power on', y que, haciendo honor a la organización de la Universidad de Málaga, dirigieron con solvencia y humor los alumnos de Dramaturgia de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) José Neva, Janaí Macías y Gonzalo Lastra.

