Los actores Josephine Park y Dar Salim protagonizan el éxito de Netflix 'Mango'. SUR

La película rodada en la Axarquía que por sorpresa se ha convertido en número 1 mundial en Netflix

El filme se sitúa en lo más alto de la lista de habla no inglesa de la plataforma, junto a la adaptación de Javier Castillo 'El cuco de cristal' en el apartado de series

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

La Axarquía va a tener que nombrar a Netflix como plataforma de 'streaming' de honor. Y es que, por segunda vez este año, una producción ... rodada en la comarca se sitúa como número 1 en el mundo en el ranking de lo más visto de la todopoderosa operadora estadounidense. Si a finales de agosto la serie 'Dos tumbas', con la firma de los autores de la marca Carmen Mola, reventaba la pantalla dentro y fuera de nuestras fronteras con un 'thriller' de desapariciones de chicas ambientado en Frigiliana, ahora ha sido una película amable y romántica, 'Mango', la que lleva dos semanas en lo más alto de la lista de los largometrajes de habla no inglesa con una historia de superación entre las plantaciones ecológicas de Vélez-Málaga.

