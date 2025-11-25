La película rodada en la Axarquía que por sorpresa se ha convertido en número 1 mundial en Netflix

La Axarquía va a tener que nombrar a Netflix como plataforma de 'streaming' de honor. Y es que, por segunda vez este año, una producción ... rodada en la comarca se sitúa como número 1 en el mundo en el ranking de lo más visto de la todopoderosa operadora estadounidense. Si a finales de agosto la serie 'Dos tumbas', con la firma de los autores de la marca Carmen Mola, reventaba la pantalla dentro y fuera de nuestras fronteras con un 'thriller' de desapariciones de chicas ambientado en Frigiliana, ahora ha sido una película amable y romántica, 'Mango', la que lleva dos semanas en lo más alto de la lista de los largometrajes de habla no inglesa con una historia de superación entre las plantaciones ecológicas de Vélez-Málaga.

Sin hacer mucho ruido, el director danés de origen iraní Mehdi Avaz ha vuelto ha hacer gala de su título como rey de la comedia romántica europea y ha seducido al público internacional con ese tono emocional que ya acreditó en 'Una vida maravillosa' (2023) y, particularmente, 'En la Toscana' (2022), que explotaba el coche de culturas con una intensa historia de amor en la cálidas tierras italianas. Esa misma fórmula se traslada en 'Mango' a la Axarquía siguiendo a una ejecutiva de una cadena hotelera que llega a Málaga con la intención de convencer a un compatriota, abogado retirado metido a agricultor y con apuros económicos, para que reconvierta su plantación costera en un resort de lujo.

Con toque de dramedia, la película de Avaz ha vuelto a hacer furor entre los espectadores de Netflix con más de 16 millones de visualizaciones acumuladas en dos semanas, en las que ha liderado la lista a nivel mundial de las películas más vistas de habla no inglesa en la plataforma, por delante de la película de Bollywood 'Baramulla' y la brasileña 'El caso Eloá: un secuestro en directo'. Además, el crecimiento en audiencia ha de 'Mango' ha sido espectacular ya que, en su segunda semana, ha crecido un 86% en espectadores con respecto a su estreno.

Por territorios, la película ambientada en Málaga ha arrasado en su país de producción, Dinamarca, donde la fama de sus protagonistas, Josephine Park ('La enfermera') y el actor internacional de origen iraquí Dar Salim ('Juego de Tronos'), se ha impuesto desde el primer momento, al igual que en la vecina Noruega, Uruguay y la isla caribeña de Guadalupe, donde también se ha situado en el número 1.

En España, no tanto

La fórmula sabrosa entre drama y comedia de 'Mango' le ha valido también para figurar en el 'top 10' en casi medio centenar de países, mientras que en España ha tenido, paradójicamente, unos datos más discretos al alcanzar solo el cuarto puesto de las películas más pinchadas de la operadora de 'streaming'. El liderazgo a nivel mundial del filme ambientado en la Axarquía ha coincidido con el de la serie basada en la novela del malagueño Javier Castillo 'El cuco de Cristal', que ha completado su primera semana en el número 1 de series en España y figura en el sexto puesto mundial de ficción de habla no inglesa.

El rodaje de 'Mango' estuvo dirigido por la productora de 'service' malagueña Anima Stillking, también responsable del rodaje en España de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Rodada completamente en la Axarquía a finales del verano de 2024, coincidiendo con la época de recolección de los mangos, la localización principal de la película de Netflix fue una apartada y discreta finca de Benamocarra que pertenece a la empresa Eurofresh, donde sus extensiones de mangos orgánicos con más 40 años de historia hicieron de decorado y excusa argumental a la trama romántica orquestada por el taquillero cineasta Mehdi Avaz. El aeródromo de Vélez y, de nuevo, la coqueta y empinada localidad de Frigiliana, donde se ambientó 'Dos tumbas', también tuvieron protagonismo en esta producción, cuyo buen resultado salpica a la productora de 'service' malagueña Anima Stillking ('The Walking Dead: Daryl Dixon'), que dirigió el rodaje y las localizaciones, y completó el equipo danés con técnicos y personal de Málaga y Andalucía.

Producida por Drive Studios, en asociación con Rocket Road Pictures y Nordisk Film Distribution, el éxito 'Mango' en la parrilla global de Netflix ha supuesto una promoción mundial y una campaña de promoción para la Axarquía que posiciona este destino dentro del 'turismo de pantalla', que fomenta la visita a localizaciones de películas y series taquilleras. Un fenómeno al alza en Málaga, con numerosas series que buscan no solo los escenarios de la provincia, sino la singularidad e identidad propia del territorio, como en las reciente series 'La novia' (Amazon Prime Video) y sus espectaculares escenas en la Cueva del Gato; 'La suerte' y su retrato de La Malagueta, y la mencionada, 'Dos tumbas' y su viaje de la montaña de Frigiliana a las playas de Torrox.