Antonio de la Torre pone voz a los poemas del autor de 'Ciudad del Paraíso'. Laura León

La película que rescata la memoria de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, 'Velintonia 3', se estrena en el Albéniz

El documental, que coproduce la compañía malagueña MLK, reúne a los últimos amigos del poeta, Molina Foix, Guillermo Carnero y Antonio Colinas

SUR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

'Velintonia 3', el documental de Javier Vila que rescata la memoria viva de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, llega este viernes al Cine ... Albéniz, donde tendrá lugar su estreno comercial. El filme abre las puertas de la abandonada casa del poeta en Madrid para revivir su huella y su emblema en la literatura española del siglo XX a través de los últimos amigos del escritor, entre ellos los Premios Nacionales de Literatura Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero y Antonio Colinas, y de las voces de los actores Manolo Solo, Ana Fernández y los malagueños Mona Martínez y Antonio de la Torre.

