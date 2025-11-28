La película que rescata la memoria de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, 'Velintonia 3', se estrena en el Albéniz

'Velintonia 3', el documental de Javier Vila que rescata la memoria viva de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, llega este viernes al Cine ... Albéniz, donde tendrá lugar su estreno comercial. El filme abre las puertas de la abandonada casa del poeta en Madrid para revivir su huella y su emblema en la literatura española del siglo XX a través de los últimos amigos del escritor, entre ellos los Premios Nacionales de Literatura Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero y Antonio Colinas, y de las voces de los actores Manolo Solo, Ana Fernández y los malagueños Mona Martínez y Antonio de la Torre.

La película, que une patrimonio literario, memoria cultural y creación contemporánea en torno a uno de los espacios más emblemáticos de la literatura española del siglo XX, llega al Albéniz después de su première en el Festival de Málaga y su paso por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y su proyección en la Semana del Cine de Córdoba, además de formar parte del Festival de Cine de Madrid-PNR y del Festival Internacional de Cine de Girona.

La relación entre 'Velintonia 3', la casa de Aleixandre en Madrid, y Málaga, la ciudad de la infancia del poeta sevillano, es especialmente estrecha. Fue en la Imprenta Sur, hoy integrada en el Centro Cultural Generación del 27, donde se editó la mítica revista 'Litoral' y donde se imprimió el primer libro de poemas de Vicente Aleixandre. El Nobel mantuvo una profunda conexión vital y literaria con la ciudad, a la que regaló los versos inmortales de 'Ciudad del Paraíso', y donde pasó su primera etapa más joven, que marcó su sensibilidad poética y que atraviesa la mirada de la película.

Con guion y dirección de Javier Vila —responsable de montaje en 'Paraíso en llamas' (nominado al Goya), 'La fabulosa Casablanca' o 'Rota n'Roll'—, el documental abre las puertas de la mítica casa número 3 de Velintonia, cerrada desde la muerte de Aleixandre y convertida en símbolo de la cultura y la poesía pese a su abandono. El documental reúne a los últimos amigos del Nobel, los novísimos Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Marcos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, Javier Lostalé, Jaime Siles y Dionisio Cañas, junto a las lecturas de Antonio de la Torre, Ana Fernández, Manolo Solo y Mona Martínez, que devuelven voz y emoción a textos de Aleixandre, Lorca, Neruda, Miguel Hernández o Carmen Conde.

El filme presenta también un diálogo entre generaciones gracias a la participación de poetas contemporáneos como Raquel Lanseros, Juan Gallego Benot, María Alcantarilla, Izara Batres, Marina Casado, Andrés París y Laura Rodríguez. Rodada entre Málaga, Sevilla y Madrid, 'Velintonia 3' es una producción de Surnames Narradores Transmedia y la malagueña MLK Producciones, en coproducción con TVE, con la participación de Canal Sur TV, y el apoyo del ICAA (Ministerio de Cultura), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Málaga.