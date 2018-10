'La noche de 12 años', con Antonio de la Torre, y 'Benzinho', ganadora del Festival de Málaga, precandidatas al Goya latino Antonio De la Torre estrenó 'La noche de 12 años' en la Mostra de Venecia La Academia de Cine anuncia las 16 películas que aspiran a ser finalistas en los premios del cine español, entre las que también figura 'Roma', de Alfonso Cuarón FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 24 octubre 2018, 13:42

Los premios Goya no solo generan gran expectación en España. También tienen un importante tirón en las taquillas de los países latinoamericanos por lo que todos los países seleccionan y envían a los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas sus principales títulos del año. Las 16 películas precandidatas al Goya a la mejor película iberoamericana se han desvelado esta mañana en Madrid y, entre ellas, destaca la coproducción entre Uruguay y España 'La noche de 12 años', protagonizada por Antonio de la Torre y dirigida por Ernesto Brechner, y la cinta brasileña 'Benzinho (Siempre juntos)', de Gustavo Pizzi, ganadora de la Biznaga de Oro latina del pasado Festival de Málaga Cine en Español. Tras este primer corte, se seleccionarán las cuatro finalistas que serán nominadas.

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, y el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, han anunciado los títulos preseleccionados, entre los que también destaca la ganadora del León de Oro del pasado Festival de Venecia, la mexicana 'Roma', de Alfonso Cuarón; la argentina 'El ángel', de Luis Ortega y que cuenta con el aval de Pedro Almodóvar como coproductor, y la cubana 'Sergio y Serguéi', de Ernesto Daranas y que también se estrenó en el pasado Festival de Málaga y se llevó el aplauso de la crítica y del público.

En 'La noche de 12 años', que se estrena en España el próximo 23 de noviembre, el actor malagueño Antonio de la Torre encarna al expresidente de Uruguay José Mújica durante su juventud como guerrillero tupamaro y se encarcelación, junto a otros ocho compañeros, por la dictadura uruguaya, que sometió a estos presos a un aislamiento extremo que los puso en la frontera de la locura y la muerte. El filme ha sido un éxito de público en el país latinoamericano y, junto a De la Torre, el reparto incluye a Chino Darín y Alfonso Tort.

Por su parte, 'Benzino (Siempre juntos)' se impuso en el pasado Festival de Málaga con una deliciosa historia familiar en la que una madre coraje tiene que hacer frente a la salida de su hijo mayor, un deportista al que le ofrecen un contrato en un equipo de balonmano de Alemania. Una cinta protagonizada por Karina Teles, que da emoción y humor a esta historia costumbrista en la que prevalece el cariño gana a las frustraciones.

La lista de películas preseleccionadas por la Academia al Goya a la mejor película iberoamericana se completa con la boliviana 'Averno', de Marcos Loayza; la chilena 'Los perros', de Marcela Said; la colombiana 'Matar a Jesús', de Laura Mora; la costarricense 'Medea', de Alexandra Latishev Salazar; la ecuatoriana 'Agujero negro', de Diego Araujo; la dominicana 'Cocote', de Nelson Carlo de los Santos; la venezolana 'La familia', de Gustavo Rondón Córdova; la paraguaya 'Las herederas', de Marcelo Martinessi, la portuguesa 'Pegregrinação', de João Botelho; la peruana 'Wiñaypacha', de Óscar Quispe Catacora, y la panameña 'Yo no me llamo Rubén Blades', de Abner Benaim.