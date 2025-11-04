Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dar Salim y Josephine Park, con el otro protagonista de la película: el mango. Ana Belén Fernández

Netflix estrena 'Mango', la película que descubre uno de los tesoros agrícolas de la Axarquía

La compañía malagueña Anima Stillking dirigió el rodaje de este drama romántico protagonizado por el actor internacional Dar Salim y dirigido por el taquillero Mehdi Avaz

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Desde los campos de melocotones de la Cataluña de 'Alcarrás' al 'Mar de plástico' de los invernaderos de Almería, el cine y las series siempre ... ha encontrado en la ambientación rural el paisaje inédito o singular en el que enmarcar las tramas más variadas para escapar de la ambientación urbanita. Uno de los tesoros agrícolas indiscutibles de la Axarquía y que se consumen por toda Europa, los mangos, ya estaban pidiendo su protagonismo en pantalla y ha sido Netflix la que ha elevado a la categoría de película las plantaciones de esta fruta tropical. Se trata de un drama romántico dirigido por uno de los especialistas del género, el danés Mehdi Avaz, que tras los éxitos en la plataforma norteamericana de 'Una vida maravillosa' (2023) y 'En la Toscana' (2022), se propone repetir la jugada con otra cinta amable ambientada en tierras malagueñas que estrena este viernes día 7. El título lo dice todo: 'Mango'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

