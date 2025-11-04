Netflix estrena 'Mango', la película que descubre uno de los tesoros agrícolas de la Axarquía

Desde los campos de melocotones de la Cataluña de 'Alcarrás' al 'Mar de plástico' de los invernaderos de Almería, el cine y las series siempre ... ha encontrado en la ambientación rural el paisaje inédito o singular en el que enmarcar las tramas más variadas para escapar de la ambientación urbanita. Uno de los tesoros agrícolas indiscutibles de la Axarquía y que se consumen por toda Europa, los mangos, ya estaban pidiendo su protagonismo en pantalla y ha sido Netflix la que ha elevado a la categoría de película las plantaciones de esta fruta tropical. Se trata de un drama romántico dirigido por uno de los especialistas del género, el danés Mehdi Avaz, que tras los éxitos en la plataforma norteamericana de 'Una vida maravillosa' (2023) y 'En la Toscana' (2022), se propone repetir la jugada con otra cinta amable ambientada en tierras malagueñas que estrena este viernes día 7. El título lo dice todo: 'Mango'.

La ambientación exótica de las soleadas fincas rurales de la Axarquía y una historia de conflictos emocionales y buenos sentimientos son los elementos distintivos de esta nueva película que tiene en sus papeles principales a dos estrellas danesas, Josephine Park ('La enfermera') y el actor internacional de origen iraquí Dar Salim, rostro de 'Juego de Tronos' y la cinta de Hollywood 'El pacto'. Aquí, el popular intérprete muestra una cara menos expeditiva y más amable, aunque algo atormentada con la historia de un exabogado que, tras una experiencia trágica en su vida, vive refugiado en una plantación de mangos de Málaga que no pasa por uno de sus mejores momentos económicos. Allí llega una directora de hotel que, además de tirar de su hija adolescente, tiene la misión de establecer un nuevo resort en ese idílico rincón rural, aunque para ello tendrá que vencer los reparos del propietario.

El cineasta Mehdi Avaz vuelve a cocinar un argumento a partir del drama romántico con toques de comedia y el conflicto generacional madre-hija, pero con el mango como ingrediente principal. Un fruto que descubrió cuando llegó a Málaga en 2023 para escribir otro proyecto y lo llevaron a una plantación de mangos en la que no tardó en visualizar una película. Al año siguiente ya estaba rodando de vuelta en la Axarquía, haciendo coincidir la filmación con la campaña anual de recolección de estos frutos en septiembre. La localización principal fue una apartada y discreta finca de Benamocarra que pertenece a la empresa Eurofresh, donde sus extensiones de mangos orgánicos con más 40 años de historia sirven de decorado y excusa argumental a la trama. Una marca que buscó expresamente el equipo danés, ya que exporta estos frutos al país nórdico, donde está muy implantada.

«Nos llegaron con esta historia que tenía una conexión directa con Málaga y, aunque podría haberse ambientado en una bodega o en cualquier otro negocio familiar, el cultivo del mango le aporta una vinculación muy especial con la tierra y la dureza del trabajo en el campo», explica María Cabello, productora de la compañía malagueña Anima Stillking, que dirigió el 'service' de esta película de Drive Studios en asociación con Rocket Road Pictures y Nordisk Film Distribution para Netflix. «Lo relevante no fue solo la grabación, sino que la trama se ambienta también en la provincia», subraya la cineasta, que indica que 'Mango' fue además un proyecto «especial» ya que supuso la primera filmación en Málaga de su nueva firma que meses antes había fundado junto a otras dos ejecutivas salidas de Fresco Film, Silvia Aráez y Cristina Armario.

«El rodaje fue a finales de agosto y en septiembre y fue muy bonito porque todo el equipo que no procedía de Dinamarca conseguimos que fuera malagueño, que es una idea que vendemos a todos los que quieren venir a filmar», expone Cabello que recuerda que hasta el grupo Dry Martina interviene en la escena de una fiesta en la plantación de mangos. La productora ejecutiva, que este año ha estado también muy atareada con el rodaje en Asturias de la próxima entrega de la saga 'Los juegos del hambre', tira de memoria y recuerda que las cámaras hicieron una escapada a Almuñecar (Granada) para rodar en su parque acuático al borde del mar, además de grabar en el aeródromo de Vélez y, particularmente, en Frigiliana que se confirma como escenario de moda del último año después de que a finales de agosto se estrenara como decorado principal de otra producción de Netflix, 'Dos tumbas', que se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial en la plataforma de 'streaming' durante varias semanas.

En el popular restaurante El Mirador de Frigiliana se localizaron algunas escenas de 'Mango', lo que fue toda una prueba para el equipo ya que tuvieron que «subir a mano» todo el equipo de grabación por las empinadas calles del pueblo ya que la zona estaba peatonalizada. A lo que se une la inesperada sorpresa que vivió el equipo danés del filme. «Les advertimos que a finales de agosto y en septiembre hace mucho calor en Málaga, a lo que se unió el rodaje en el campo que no lo hizo fácil, pero bueno, como coincidió con el momento de la recogida de la cosecha comimos muchos mangos», cuenta con humor la malagueña María Cabello, que destaca la imagen inédita que ofrece esta producción de ficción de Netflix de las plantaciones de la Axarquía.

El estreno de 'Mango' en 'streaming' pone además el protagonismo en el cine después de que hasta cinco series filmadas en la provincia hayan llegado en los últimos dos meses a las plataformas. Una lista integrada por el 'thriller' doméstico 'La novia' (Amazon Prime Video), protagonizada y dirigida por la norteamericana Robin Wright y que acumula 25 millones de visualizaciones; la británica 'Los amos de la ciudad' (Movistar), una trama mafiosa ambientada en Liverpool y la Costa del Sol; 'La suerte' (Disney+), un acertado retrato actual del mundo de los toros en la era del Tik Tok; 'El centro' (Movistar), una mirada al moderno espionaje español con escenas rodadas también en la Axarquía, y la mencionada 'Dos tumbas', sobre la desaparición de unas jóvenes de Frigiliana con la firma de Carmen Mola. Relatos contundentes que contrastan con el drama romántico de Mehdi Avaz, tan rural y dulce como el mango.