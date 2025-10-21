Krzysztof Zanussi, en el Festival de Benalmádena: «Este premio me ayuda a mantener la fe en la vida»

El director polaco Krzysztof Zanussi ha recibido este martes el Premio Internacional del Festival de Cine Internacional de Benalmádena (FICCAB), un galardón que ha aceptado ... con emoción. «Hace unos años al inicio de mi trabajo pensé que los premios eran para los jóvenes solamente, hoy no puedo decir que soy joven porque tengo 86 años. Cada premio ayuda, porque con el paso del tiempo crecen las dudas y crece el peligro de perder la convicción de que el mundo tiene su sentido, de que el mundo no es absurdo». Y añadió: «El mundo es misterioso y no lo podemos penetrar, pero con la intuición podemos creer que nuestra vida tiene algún sentido. Muchas gracias por este premio para un viejo porque los viejos necesitamos apoyo como los jóvenes».

El alcalde, Juan Antonio Lara, que entregó la estatuilla de la Niña de Benalmádena al cineasta europeo, aplaudió la figura de Zanussi, al que consideró «uno de los grandes cineastas contemporáneos» y «un autor excepcional» que ha participado en cerca de 50 títulos y trabajado en diferentes formatos, desde cine y televisión hasta documental y ficción. Zanussi fue elogiado por el primer edil por sus numerosos reconocimientos por todo el mundo y su contribución al cine europeo y mundial. Su presencia en el festival que se celebra esta semana en la ciudad es «un honor» para toda Benalmádena.

Constante voluntad de investigar

Por su parte, la directora del Instituto Polaco de Cultura en España, Maria Slodoba, destacó que «es un honor rendir homenaje a una figura señera del cine europeo: el maestro Krzysztof Zanussi. Desde el inicio de su trayectoria, Zanussi ha marcado un estilo propio —resultado de su formación en física y filosofía, y su posterior dedicación al cine—, que convierte cada obra en una reflexión profunda sobre la condición humana, la fe, la ciencia y la moral», subrayó.

Además, añadió: «Obras como 'Iluminación', 'El factor constante' o 'Éter' demuestran su constante voluntad de investigar, no sólo narrativamente sino existencialmente, el papel del individuo en un mundo en transformación».

Nacido en Varsovia en 1939, Krzysztof Zanussi es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un autor que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre la vida, la fe, la ciencia y el destino humano.

Zanussi ha sido galardonado con numerosos premios por su obra cinematográfica y su labor intelectual, incluyendo el Premio Platinum Lion en el Festival de Cine Polaco en 2019, el Premio a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de India en 2012, y reconocimientos en festivales de Venecia, Cannes, Berlín, Montreal y Moscú, así como premios en festivales como el de Chicago y un premio Raíces de Europa.