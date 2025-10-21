Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cineasta polaco Krzysztof Zanussi, en el FICCAB. SUR

Krzysztof Zanussi, en el Festival de Benalmádena: «Este premio me ayuda a mantener la fe en la vida»

El cineasta polaco recibe el galardón internacional del certamen, una figura con la Niña de Benalmádena

SUR

Martes, 21 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El director polaco Krzysztof Zanussi ha recibido este martes el Premio Internacional del Festival de Cine Internacional de Benalmádena (FICCAB), un galardón que ha aceptado ... con emoción. «Hace unos años al inicio de mi trabajo pensé que los premios eran para los jóvenes solamente, hoy no puedo decir que soy joven porque tengo 86 años. Cada premio ayuda, porque con el paso del tiempo crecen las dudas y crece el peligro de perder la convicción de que el mundo tiene su sentido, de que el mundo no es absurdo». Y añadió: «El mundo es misterioso y no lo podemos penetrar, pero con la intuición podemos creer que nuestra vida tiene algún sentido. Muchas gracias por este premio para un viejo porque los viejos necesitamos apoyo como los jóvenes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  4. 4 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  5. 5 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  8. 8 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Krzysztof Zanussi, en el Festival de Benalmádena: «Este premio me ayuda a mantener la fe en la vida»

Krzysztof Zanussi, en el Festival de Benalmádena: «Este premio me ayuda a mantener la fe en la vida»