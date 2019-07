Julio Diamante: «El cine es un instrumento de cultura y libertad»

Definir a Julio Diamante es una tarea difícil. Algunos le recuerdan por sus casi veinte años al frente de la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena, otros por su etapa radiofónica, en la que se convirtió en uno de los primeros locutores enfocados al jazz y a la música afroamericana. El cineasta gaditano ha llegado a sus 88 años tocando todos los palos que le han permitido expresarse a su gusto, sin importar el tamaño de la pantalla o el medio de difusión. Por eso su biblioteca se ha ido llenando, década a década, de documentos, libros y cintas que acumulan un valor casi imposible de medir. Desde este lunes, su colección personal estará a disposición del gran público y de la ciudad que le acogió en tiempos difíciles, al cuidado de la Universidad de Málaga, para que el legado continúe y las próximas generaciones sigan utilizando el séptimo arte como una herramienta crítica: «El cine es un instrumento de cultura y libertad».

Con esas palabras se refería Diamante a su forma de interpretar la profesión durante el acto en el que se ha hecho oficial la cesión del archivo a la universidad. La firma del documento ha estado presidida por el rector, José Ángel Narváez, acompañado de José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Real Academia de las Bellas Artes de San Telmo, entidad que ha mediado durante el año que han durado las negociaciones entre el cineasta y la universidad. También han participado la vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras y el director de informativos de Canal Sur Málaga, Manuel Bellido, como testigos de la cesión.

Diamante ha defendido durante su discurso que el cine no se puede entender si se desvincula de la cultura. «Si se separan esos elementos se está coartando su significado». Ha reconocido que su relación con la cinematografía viene desde que tiene uso de razón, y que ha «amado mucho al cine». Además ha recordado su paso por Radio Nacional Española, donde dedicó largas noches a hablar del 'jazz', aunque en primera instancia le obligaron a quitar ese género del título del programa (una muestra más de su constante equilibrio y enfrentamiento a la censura de cada tiempo). No obstante, esa decisión hizo que tuviera que ampliar el foco a todos los sonidos «negros», por los que siempre ha profesado un «gran interés».

Cabra de Luna, Diamante y Narváez firman el convenio. / Fernando Torres

Pero los grandes hitos de Diamante están en la crítica de sus películas. «No soy político ni he querido serlo nunca, pero siempre me ha interesado la política». Cree el director que estar conectado y pendiente de quienes toman las decisiones es «obligación de buen ciudadano». Por esa atención y esa forma de mirar, «desde que era un niño de la guerra» ha tenido los ojos abiertos a cosas que muchos preferían no ver. «Vi y viví cómo eran maltratadas personas que me merecían un gran respeto, y vi cómo predominaba la mentira, la ignorancia y la barbarie». De ahí nace el espíritu combativo que hay tras la firma Diamante. «Desde niño tuve que luchar contra esas cosas que me parecían detestables».

El cineasta se definió como un «viejo dinosaurio» que ha intentado proteger «todas esas injusticias». «He tratado de amarlas y defenderlas en esta larga vida». Pero en su periplo hay un «paréntesis» de dieciocho años, al frente de la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena, que más adelante se llamó de Málaga. «Sobre mi obra nunca seré tajante y seré modesto, pero sobre lo que conseguimos con aquél festival hay hechos demostrables que me permiten ser halagüeño», afirmó. Pero todo lo bueno acaba y su pequeño templo para los títulos olvidados del cine comercial dejó de tener el respaldo público que necesitaba para sobrevivir. «Con altura de miras podría haber tenido una vida larguísima».

El archivo Registro de visitas Entre los numerosos documentos se encuentran los registros de las visitas que Diamante realizó como director del festival de Benalmádena. Interés sociopolítico Muchos de los documentos están vinculados a su afiliación al Partido Comunista en los cincuenta y a las revueltas estudiantiles de la Universidad Complutense. Música Además de recortes de prensa y cientos de libros, en su archivo hay decenas de colecciones musicales de las que se nutrió como locutor de Radio Nacional Española.

Sobre el archivo que ahora está en manos de la universidad, Diamante explicó que algunos de sus libros han sido «amigos, a veces sabios». «Podéis pensar que cuando dejo estos libros a cargo de la Universidad de Málaga es solo porque tengo un apego especial a la ciudad, pero no me estoy desprendiendo de ellos, estoy dejándolos en un lugar en el que serán bien tratados». Diamante finalizó entonando una vieja canción popular: «Mientras el mundo sea inmundo no pararé de cantar».

Antes de que Diamante tomase la palabra, el rector confesó que recibir el legado del cineasta es «uno de los momentos más importantes y especiales» que se pueden vivir en el cargo. «Para la Universidad de Málaga es un privilegio», aseveró, continuar con la «defensa de la libertad y de la crítica». Cabra de Luna tildó el acto de «inusual», porque «ayuda a conformar fervientemente la memoria colectiva». En su opinión, el gesto de Diamante es «una forma ejemplar de servir a la sociedad». El periodista Bellido verbalizó un extenso recorrido por la vida del director, destacando su «espíritu disidente», que le hizo ser un referente en el Nuevo Cine Español.