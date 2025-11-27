El malagueño Joaquín Núñez, nominado a los Premios Feroz con 'Los domingos' y 'Sirât' como favoritas

Los premios Feroz han confirmado las quinielas de cine y series. En pantalla grande, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua', y 'Sirât'. de Oliver ... Laxe, parecen ser las las películas preferidas del año, lo que anticipa su duelo en las próxima edición de los Goya. En cuanto a la ficción de tv y 'streaming' hay mucha igualdad entre 'Poquita fe', 'Superestar', 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta'. Las opciones malagueñas se reducen este año al actor Joaquín Núñez (ganador del Goya por 'Grupo 7'), que ha logrado una valiosísima nominación a actor de reparto por 'Los tigres', la única candidatura del filme andaluz de Alberto Rodríguez. Además, 'Sorda', la ganadora de la Biznaga de Oro del pasado Festival de Málaga, también figura a mejor película y aspira a un total de seis galardones.

Los actores Milena Smit y Manu Ríos han sido los encargados de leer este jueves en Pontevedra la lista de nominados de los premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que se entregarán en esta misma ciudad gallega el próximo sábado 24 de enero. La gala, que el pasado año fue presentada por el malagueño La Dani, tendrá esta vez hasta cuatro conductores con la presencia de Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'.

En el recuento de candidaturas de cine, 'Los domingos' suma el mayor número de nominaciones, 9, incluyendo película con la historia de una niña que siente la llamada de Dios ante la incomprensión de su propia familia. Con 7 candidaturas figuran 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, y 'Sirât', de Oliver Laxe, mientras que con 6 se sitúan 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad. Estas cinco películas más nominadas también son las que acaparan los categorías de mejor película dramática, dirección y guion, por lo que los críticos y periodistas de cine han dejado claro que las comedias de este año están muy por debajo de la calidad de los dramas.

En ese apartado de mejor película de comedia, la más valorada es 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, con cinco candidaturas a los Feroz. Este filme sobre los preparativos de urgencia de una comida para Franco competirá con la cinta de animación 'Decorado', de Alberto Vázquez; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.

Entre las actrices protagonistas , 'Los domingos' parte con doble participación con Patricia López Arnaiz y la debutante Blanca Soroa, mientras que Nora Navas ('Mi amiga Eva') y las dos actrices ganadoras del premio ex aequo en el Festival de Málaga, Ángela Cervantes ('La furia') y Miriam Garlo ('Sorda'), completan la categoría. Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'; Iraia Elias, por 'Un fantasma en la batalla'; Nagore Aranburu, por 'Los domingos; Elena Irureta, por 'Sorda', y Elvira Mínguez, por 'La cena' se disputarán el premio de intérprete de reparto.

Entre los actores protagonistas, Mario Casas, con 'Muy lejos', y Álvaro Cervantes, con 'Sorda', ambos premiados también en el pasado Festival de Málaga, se las verán con Sergi López, con 'Sirât'; Alberto San Juan, con 'La cena', y el extraordinario José Ramón Soroiz, por 'Maspalomas'. Entre los intérpretes de reparto, figuran el veterano Miguel Rellán, por 'El cautivo'; Asier Etxeandia, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los domingos'); Kandido Uranga ('Maspalomas'), y el malagueño Joaquín Núñez, por su arrollador papel de patrón de barco en 'Los Tigres'.

Series con igualdad

En los apartados de series hay mucha igualdad y se ha dado un empate hasta en tres categorías, siendo seis (y no cinco) los nominados tanto en mejor serie de comedia como en actriz protagonista y de reparto. Los títulos con más candidaturas son 'Poquita fe' y 'Superestar', con 6; seguidas muy de cerca por 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta', con 5, y 'Furia' y 'La suerte' -sobre el mundo de los toros y rodada en Málaga-, con 3. La plataforma mejor situada es Movistar+ al colocar tres de sus títulos de este año entre los favoritos.

Los intérpretes protagonistas más votados en esta primera ronda son las actrices Anna Castillo, por 'Su Majestad'; Ingrid García-Jonsson, por 'Superestar'; Esperanza Pedreño, por 'Poquita fe'; Candela Peña, por 'Furia'; Carla Quílez, por 'Yakarta', y Carolina Yuste, por 'La canción', y los actores Javier Cámara, por 'Yakarta'; Raúl Cimas, por 'Poquita fe'; Ricardo Gómez, por 'La suerte'; Álvaro Morte, por 'Anatomía de un instante', y Luis Zahera, por 'Animal'.

En reparto, Eduard Fernández y Manolo Solo, ambos por sus espléndidos trabajos en 'Anatomía de un instante'; Carlos Bernardino, por 'La suerte', David Lorente, por 'Yakarta', y Secun de la Rosa, por 'Superestar', también han logrado nominación, mientras que Julia de Castro y María Jesús Hoyos, ambas por 'Poquita fe'; Betsy Túrnez, por 'Pubertat'; Leonor Watling, por 'La vida breve', y Natalia de Molina y Rocío Ibáñez; por 'Superestar', integran la poblada candidatura de reparto con seis aspirantes.