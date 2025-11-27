Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Núñez, en la presentación de 'Los tigres' en el pasado Festival de San Sebastián. SUR

El malagueño Joaquín Núñez, nominado a los Premios Feroz con 'Los domingos' y 'Sirât' como favoritas

El ganador del Goya por 'Grupo 7' consigue la única candidatura de la nueva película de Alberto Rodríguez 'Los tigres'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:18

Los premios Feroz han confirmado las quinielas de cine y series. En pantalla grande, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua', y 'Sirât'. de Oliver ... Laxe, parecen ser las las películas preferidas del año, lo que anticipa su duelo en las próxima edición de los Goya. En cuanto a la ficción de tv y 'streaming' hay mucha igualdad entre 'Poquita fe', 'Superestar', 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta'. Las opciones malagueñas se reducen este año al actor Joaquín Núñez (ganador del Goya por 'Grupo 7'), que ha logrado una valiosísima nominación a actor de reparto por 'Los tigres', la única candidatura del filme andaluz de Alberto Rodríguez. Además, 'Sorda', la ganadora de la Biznaga de Oro del pasado Festival de Málaga, también figura a mejor película y aspira a un total de seis galardones.

