Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La historia del espetero malagueño Manolín, en la carrera al Goya

El corto documental 'El Amoragaor', de Adrián Ordóñez, pasa el primer corte para los premios del cine español con el retrato humano de una tradición

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Detrás de cada espeto de sardina que se sirve en un chiringuito de la Costa del Sol hay una historia que habla de tradición y ... de identidad, de memoria y de oficio. Y esta es la de Manolín, el espetero del Marina Playa, en el Rincón de la Victoria, un relato que podría valer un Goya. El corto documental 'El Amoragaor', dirigido por Adrián Ordóñez, ha entrado en la 'short list' de los premios del cine español, la selección previa de los cortometrajes que optan a una nominación, tras un recorrido por festivales de todo el mundo y once reconocimientos internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La historia del espetero malagueño Manolín, en la carrera al Goya

La historia del espetero malagueño Manolín, en la carrera al Goya