La historia del espetero malagueño Manolín, en la carrera al Goya

Detrás de cada espeto de sardina que se sirve en un chiringuito de la Costa del Sol hay una historia que habla de tradición y ... de identidad, de memoria y de oficio. Y esta es la de Manolín, el espetero del Marina Playa, en el Rincón de la Victoria, un relato que podría valer un Goya. El corto documental 'El Amoragaor', dirigido por Adrián Ordóñez, ha entrado en la 'short list' de los premios del cine español, la selección previa de los cortometrajes que optan a una nominación, tras un recorrido por festivales de todo el mundo y once reconocimientos internacionales.

Una realidad local se hace universal a través del retrato de una de esas personas capaz de ensartar sardinas para «dar de comer a unas 300 personas» por servicio. Pero no es un documental gastronómico ni turístico, en absoluto, el trasfondo es humano y profundamente emotivo. Todo parte de una idea del escritor, director y dramaturgo Sergio Rubio, interesado en poner el foco en algo tan autóctono como el espeto en la Málaga turística. «Es el contraste entre un símbolo de la Costa del Sol y la persona modesta que lo hace con todo el rollo de la hostelería que se genera a su alrededor», explica.

El corto documental, con guion de Paco Bernal, va al origen de este oficio desde el mismo título, el 'amoragaor', como se llamaba antiguamente a la persona que cuidaba las brasas con las sardinas -la moraga- en la orilla de la playa. Con los años, la sardina espetada saltaría de la arena a las barcas que hoy salpican el litoral malagueño. Y tras una de ellas está Manolín. Cuando lo conoció, después de buscar durante meses de costa a costa, Adrián Ordóñez supo al instante que él sería el protagonista del cortometraje. Siempre ha estado vinculado a la hostelería, pero hace unos años se puso al frente de los espetos del Marina Playa, recogiendo el legado y las enseñanzas de su hermano. «Es un hombre muy reservado y muy educado que cuando habla lo hace con mucha emoción y cariño», detalla Ordóñez. «Es una persona muy modesta y un ser humano increíble», añade Rubio.

Humanidad y naturalidad

Manolín es «justamente lo contrario» a lo que uno espera encontrarse cuando piensa en un espetero malagueño. No se le escucha dar voces ni destaca por su guasa andaluza. Es un hombre de pocas palabras y silencios que cobran sentido conforme avanza el documental y se descubre que detrás de su trabajo en la candela hay una pérdida de la que intenta reponerse. Es esa humanidad, y la naturalidad que transmite, lo que ha hecho que empatice con espectadores de Croacia, Francia y Colombia donde 'El Amoragaor' se ha llevado premio. «Al final somos seres humanos, y todo el mundo ha perdido a alguien, todo el mundo ha tenido ese sentimiento alguna vez».

Filmado con luz natural y ritmo pausado, el lenguaje cinematográfico se pone aquí al servicio de la verdad documental. Cinco meses estuvo Adrián Ordóñez hablando y observando a Manolín para que todo fluyera cuando sonara la claqueta. Su cámara se acerca así al gesto, a las cenizas, al humo, al salitre.

El espeto se convierte en el vehículo para contar un dolor universal, al tiempo que muestra la singularidad del oficio

El espeto se convierte en un vehículo para contar un dolor común y cercano, pero por el camino el documental muestra la dureza y la singularidad de un oficio que sorprende y atrae a propios y extraños. Lo enseña desde el principio, acompañando al pescador Carmelo en su faena de más de diez horas en el mar para pescar sardinas malagueñas. Y después en el chiringuito, rodando mientras la gente come en sala y en cocina se acumulan las comandas. «Ha sido un rodaje de estar en el barro, pero hemos aprendido mucho. Para los malagueños la playa es algo que vemos todos los días y que tenemos aquí al lado, pero no conocemos lo que significa trabajar en ella y todo lo que esconde», reflexiona Adrián Ordoñez. Él sabe algo de eso porque, como confiesa, un día fue uno de ellos: antes de ser cineasta, trabajó de hamaquero.

El documental, de la joven productora Muy al Sur Films, se cuela en la carrera por el cabezón compitiendo con firmas de peso de Madrid y Barcelona. «Nosotros partimos de una ayuda a la creación del Festival Málaga y otra de Sabor a Málaga. Pero ya está. Todo lo hacemos nosotros», confirma Rubio. Y la alianza funciona. Pronto Adrián Ordoñez como director y Sergio Rubio como autor estrenarán 'Inquilinos', un nuevo corto, esta vez de ficción, sobre el problema de la vivienda que protagonizan Salva Reina, Joaquín Núñez, Carmen Sánchez y Melani Olivares. Quizás para entonces ya tengan un Goya.