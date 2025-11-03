Vuelve la Fiesta del Cine, con entradas a 3,5 euros del lunes 3 al jueves 6 de noviembre

Vuelve la Fiesta del Cine. Durante cuatro días se podrá disfrutar de todas las películas de la cartelera por sólo 3,5 euros. La XXV ... edición de este evento se celebrará en toda España del lunes 3 al jueves 6 de noviembre.

A diferencia de años anteriores, ya no es necesario registrarse previamente para disfrutar de esta iniciativa, y la venta anticipada de las localidades comenzó el pasado miércoles 29 de octubre tanto en las taquillas de los cines como en internet, a través de las webs de las salas como en las páginas especializadas en venta de entradas.

En Málaga más de una decena de cines participan en esta Fiesta del Cine, tanto en Málaga capital como en la provincia:

Cine Yelmo Plaza Mayor - Málaga (14 salas)

Cine Yelmo Vialia Málaga - Málaga (13 salas)

UCC Multicines Rosaleda - Málaga (11 salas)

Cines La Verónica - Antequera (7 salas)

Cine Pixel - Coín (7 salas)

MK2 Cinesur Miramar - Fuengirola (12 salas)

Multicines Alfil - Fuengirola (8 salas)

Kinepolis La Cañada - Marbella (8 salas)

Cine Yelmo Rincón de La Victoria - Rincón de la Victoria (10 salas)

Multicines Ronda - Ronda (5 salas)

MK2 Cinesur El Ingenio - Vélez-Málaga (9 salas)

Embajadores de la Fiesta del Cine

La organización de la Fiesta del Cine en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España impulsaron desde el 2022 la figura del embajador/a de la Fiesta del Cine. En esta ocasión se ha elegido a Carolina Yuste, mejor Actriz Protagonista en los últimos Goya por 'La Infiltrada'- y Eduard Fernández, mejor Actor Protagonista por 'Marco'-, que recogen el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger.

Para Carolina Yuste, la principal razón para ver una película en una sala de cine es que «el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa». Por su parte, Eduard Fernández considera que ver una película en un cine supone «vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente.»

La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.