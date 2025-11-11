Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las catedráticas Guadalupe Fernández Ariza, Cristina Quintana, María Valpuesta y Adelaida de la Calle, en el documental. SUR

Un documental retrata cómo ser catedrática en la Universidad de Málaga y no morir en el intento

Veinte investigadoras exponen sus experiencias, desde las trabas a la superación, en un filme que se estrena en el Congreso Internacional de los Derechos y No Derechos de la Mujer

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:41

En la Universidad de Málaga hay 268 catedráticos investigando y dando clases. Pero apenas el pico de esa cifra, 67, son mujeres. Un 20% del ... total, según los últimos datos oficiales de 2022. Números que evidencian una realidad: las condiciones de acceso a la carrera universitaria han cambiado hoy día, pero el camino de la igualdad arrastra la inercia del pasado y queda todavía un largo trecho por recorrer. Esto lo cuenta la catedrática de Derecho Romano Belén Malavé en un documental que ha reunido a veinte investigadoras de diferentes departamentos de la UMA para contar sus experiencias. Con la complicidad de un café y alrededor de una mesa, donde las confidencias y experiencias de cada una componen un retrato cercano de las dificultades y también las alegrías, las sombras y luces de la universidad. Una producción que, bajo el título de 'Las catedráticas de la UMA: Más de cincuenta años de huella académica (1972-2024)', se estrena este martes (16,30 horas) en el II Congreso Internacional Pasado, Presente y Futuro de los Derechos y No Derechos de la Mujer, que se celebra en Málaga. Un testimonio colectivo en primera persona de cómo ser catedrática y no morir en el intento de aspirar a la excelencia académica.

