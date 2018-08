El cine revoluciona la ciudad blanca

«Eran las cinco de la tarde cuando Estíbaliz y yo nos dirigimos hacia la calle Dato. El último paseíllo de los blusas era el más popular de todos: 'el día del guarro'....» La escena que describe Unai López de Ayala, Kraken, el protagonista de la novela 'El silencio de la ciudad blanca', se convirtió ayer en realidad durante el rodaje de la película, que estos días está revolucionando Vitoria. Ayer 275 figurantes, de los que un centenar eran blusas y neskas, tomaron desde primera hora el céntrico cruce de Dato con San Prudencio. A las órdenes del director Daniel Calparsoro cantaron, brincaron y se ensuciaron de lo lindo ante la mirada de un buen puñado de curiosos que, móvil en mano, no perdían detalle.

Para recrear el ambiente que Eva García Sáenz de Urturi describe en el libro fueron necesarios 1.500 kilos de harina de la que los extras se protegían con todo tipo de complementos como gorros, gafas, pañuelos y pelucas. La propia autora fue testigo del rodaje y comprobó por primera vez cómo sus personajes se tornaban en seres humanos de carne y hueso.

Entre toma y toma tuvo tiempo para conversar con Javier Rey (Kraken), Belén Rueda (Alba), Aura Garrido (Estíbaliz) y Rubén Ochandiano (Eneko). «Han captado la esencia de la novela», aseguró. «Los espectadores van a disfrutar mucho, aunque haya pequeños cambios», añadió. Para la autora, «Belén Rueda ha captado los matices de Alba, y Javier Rey da alma a su personaje».

El tractor de Luken, su pancarta y el camión de Los Desiguales otorgaban todavía más realismo a un momento clave de la historia que continúa con un macabro descubrimiento: el de dos cadáveres bajo una sábana blanca a los pies del Caminante.

En el filme no ocurrirá exactamente así, pero habrá que esperar hasta 2019 para descubrir este pequeño cambio en el guion. Lo que no faltan son los agentes de la Ertzaintza, cuyos miembros ficticios y reales se mezclaban ayer en el rodaje. Para la grabación, el cuerpo policial ha cedido vehículos y vestuario, además de asesorar a sus protagonistas.

Sólo faltó la cerveza

Entre salto y salto, a media mañana tocaba reponer fuerzas, un parón más que necesario para los figurantes, que llevaban allí puntuales desde las ocho y se embolsarán 60 euros por el trabajo. «Nos apuntamos por vivir una experiencia nueva y está mereciendo la pena, aunque sea agotador», coincidían Raquel Fernández y Ane Bayón, cuando se dirigían a la mesa de los bocadillos. «Eso sí, teníamos que habernos traído más complementos para protegernos de la harina», agregaban con la cara y el pelo totalmente blancos. «¡Un paseíllo sin cerveza no es paseíllo ni es nada!», bromeaban José Miguel y Félix en uno de los breves descansos. «Pero está siendo una mañana divertida. Yo me he leído los dos libros y me hace ilusión salir en la peli».

La labor para conseguir blusas y neskas de diferentes cuadrillas y diversos perfiles no ha sido sencilla. Bien lo sabe María Cuenca, coordinadora de figurantes. «Ha habido mucha gente que se ha quedado fuera porque la respuesta fue buenísima, pero al final se buscan unos perfiles concretos», confesaba esta profesional curtida en el FesTVal.

El rodaje continuará hoy con otra escena más reducida del paseíllo y también se grabará en la discoteca Kubik. El 31 se recreará la procesión de Los Faroles y hasta septiembre el equipo visitará otros escenarios.