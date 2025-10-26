'Calle Málaga', la película que va a los Oscar protagonizada por Carmen Maura

No se ha rodado aquí. Tampoco su argumento se ambienta en la provincia o tiene a un paisano como protagonista. Pero lleva impresa la denominación ... de origen en su título. 'Calle Málaga' es la nueva película de la marroquí Maryam Touzani ('El caftán azul'), que se ha inspirado en la historia de su abuela andaluza que se crio en el Tánger del protectorado. La casa familiar se encontraba en esa popular vía que da denominación de origen al filme, en el corazón del barrio español de la ciudad norteafricana, que imprime carácter en esta cinta al representar el encuentro del antiguo legado hispano y el mundo árabe. Una entendimiento entre pasado y presente que encarna la protagonista del filme, una mujer de 79 años encarnada por Carmen Maura que ya ha arrancado los aplausos de los festivales de Venecia y Toronto. No son los únicos, ya que esta coproducción también llevará el nombre de Málaga a la nueva edición de los Oscar, ya que ha sido elegida por Marruecos como representante oficial a las nominaciones en la categoría de película internacional -filme de habla no inglesa-. Y además su estreno en España apunta, como no, al próximo Festival de Málaga que se celebra en marzo, al igual que la gala de los premios de la Academia de Hollywood de 2026.

La realizadora Maryam Touzani retrata las últimas huellas de la cultura española en Marruecos. Luca Piergiovani / Efe

«La película es bastante personal ya que en esa calle Málaga vivió mi madre, con mi abuela, Juana, que era andaluza y se vino a vivir a Tánger siendo niña», revela a SUR la directora de esta película, que afronta aquí un proyecto muy especial, vinculado con su propia memoria. Su antepasada había nacido en Jimena de la Frontera, territorio gaditano muy cerca de la Serranía de Ronda, que abandonó tras el exilio provocado por la guerra civil. Unos orígenes que nunca olvidó. «Creció hablando español y árabe, y, a través de ella, siempre estuve muy unida a la comunidad hispana, por lo que siempre me ha conmovido ver cómo sus miembros se iba reduciendo con el paso del tiempo», revela la cineasta Maryam Touzani que, con esta delicada historia de amor y resistencia, homenajea toda esa cultura y a esa generación de españoles ya casi desaparecidos a través del personaje de María Ángeles que, en su cabeza, tiene los rasgos de su abuela.

Ambientada en la actualidad y hablada en español, 'Calle Málaga' narra la historia de una anciana de origen hispano (Maura), que vive sola en un popular barrio de Tánger, en el que todos se conocen. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura), que vive en Madrid y arrastra problemas económicos tras su separación, vuelve a casa con la intención de que su madre se venga con ella a vivir a Madrid para vender el piso familiar. Decidida a quedarse, María Ángeles se resiste a perder su hogar y los objetos de toda una vida, a la vez que, contra todo pronóstico, redescubre el amor y el deseo.

Desnudo de Maura

La actriz Carmen Maura es la protagonista absoluta de la película, que vuelve a demostrar su maestría interpretativa en un papel que viaja de la fragilidad al empoderamiento, de la delicadeza a la resiliencia. A lo que se une un detalle inédito en la carrera de Maura que, por primera vez, se desnuda en pantalla. «Es una cosa que en otro momento habría dicho que no, pero es que ahora me da igual», confesó la propia artista en el pasado Festival de Venecia, que se mostró encantada del rodaje en Tánger, una ambientación también fundamental que da personalidad propia al filme.

«La calle Málaga sigue existiendo, pero no pude rodar en allí porque ha cambiado mucho», asegura Maryam Touzani que da algunas indicaciones por si alguno quiere visitar esta localización tan singular: «Está cerca del puerto, por donde estaba el barrio español». El personaje principal y esa residencia familiar del título no son los únicos referentes reales del filme, ya que la cineasta también avanza que el cementerio que aparece en la trama es donde se encuentra precisamente enterrada su abuela.

'Calle Málaga' ha sido muy aplaudida desde que la película se exhibió por primera vez en la Mostra de Venecia, donde el filme obtuvo además el premio del público de la sección Spotlight. Una excelente acogida que ha sido fundamental para que esta coproducción entre Francia, Alemania, Bélgica, España y el país magrebí haya sido seleccionada por el Centro Cinematográfico Marroquí (CCM) como representante nacional a los premios Oscar. «La decisión del comité se basó en la temática de la película, sus cualidades técnicas y artísticas, así como en las oportunidades de distribución que ofrece», señaló este organismo oficial del Ministerio de Cultura que eligió el filme pese a estar hablado en español, un idioma que se resiste a la desaparición en las antiguas localidades del Protectorado, como Tetuán y Tánger.

Ampliar Carmen Maura, en un fotograma de 'Calle Malaga'. SUR

La directora Maryam Touzani ya fue seleccionada para representar a su país en los Oscar con su anterior filme, 'El caftán azul' (2023), aunque en esa ocasión no llegó a las nominaciones, un hito que espera alcanzar ahora con la conmovedora y humana 'Calle Málaga'. Mod Producciones, responsable de la reciente y polémica película de Alejandro Amenábar 'El Cautivo', es la coproductora española de este proyecto internacional, que en nuestro país será distribuida por Caramel Films, que ya ha diseñado su estrategia en función de la 98 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, cuya gala se celebrará en Los Ángeles el próximo 15 de marzo.

Así, el estreno en la cartelera española se ha fijado para el 27 de marzo, lo que también sitúa el preestreno de la película de Touzani cerca del Festival de Málaga, que celebrará su edición de 2026 desde el 6 de marzo. Antes, 'Calle Málaga' competirá con la película española candidata al Oscar, 'Sirat', de Oliver Laxe, y el resto de aspirantes nacionales por una nominación. Para ello, el calendario también señala dos importantes fechas previas: una primera selección en la que se comunicará la 'shorlist' de 15 títulos el próximo 16 de diciembre, de las que saldrán las cinco finalistas que se anunciarán el 22 de enero de 2026. Un quinteto muy disputado que será el que obtenga el pasaporte a la alfombra roja de la ceremonia de la Academia. Uno de los eventos más mediáticos del mundo del espectáculo en el que podría sonar el nombre de Málaga.