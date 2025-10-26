Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carmen Maura, en un fotograma de 'Calle Málaga', la película que ha entrado en la carrera al Oscar. Boutique Films

'Calle Málaga', la película que va a los Oscar protagonizada por Carmen Maura

El filme de Maryam Touzani compite con 'Sirat' al ser elegida por Marruecos para las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

No se ha rodado aquí. Tampoco su argumento se ambienta en la provincia o tiene a un paisano como protagonista. Pero lleva impresa la denominación ... de origen en su título. 'Calle Málaga' es la nueva película de la marroquí Maryam Touzani ('El caftán azul'), que se ha inspirado en la historia de su abuela andaluza que se crio en el Tánger del protectorado. La casa familiar se encontraba en esa popular vía que da denominación de origen al filme, en el corazón del barrio español de la ciudad norteafricana, que imprime carácter en esta cinta al representar el encuentro del antiguo legado hispano y el mundo árabe. Una entendimiento entre pasado y presente que encarna la protagonista del filme, una mujer de 79 años encarnada por Carmen Maura que ya ha arrancado los aplausos de los festivales de Venecia y Toronto. No son los únicos, ya que esta coproducción también llevará el nombre de Málaga a la nueva edición de los Oscar, ya que ha sido elegida por Marruecos como representante oficial a las nominaciones en la categoría de película internacional -filme de habla no inglesa-. Y además su estreno en España apunta, como no, al próximo Festival de Málaga que se celebra en marzo, al igual que la gala de los premios de la Academia de Hollywood de 2026.

