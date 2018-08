Adelfa Calvo: «Efectivamente, somos lo que comemos» La Granizada Reivindicativa y trabajadora, siempre desde su tierra, Málaga. La actriz cuenta que de pequeña no quería ser artista, pero en cuanto encontró su vocación no dejó de recibir premios. Empezar a cuidarse y dejar de fumar ha cambiado su vida MARINA RIVAS Málaga Sábado, 4 agosto 2018, 01:06

QUÉ pronto se dice que la malagueña Adelfa Calvo tiene un Goya. El mayor reconocimiento nacional que se llevó como mejor actriz de reparto por 'El Autor', este mismo año, lo tiene colocado en el salón de su casa. Llevaba el arte en la sangre, gracias a su madre, Adelfa Soto, con la que ahora trabaja en un nuevo proyecto como directora y, también, a su abuela, la Niña de la Puebla. Aunque asegura que cantar flamenco no es lo suyo, sí que le apasiona la música, aprovecha su tiempo libre para componer canciones, guitarra en mano y clama que Málaga mejore las condiciones de su oferta cultural en este sector.

–¿Siempre se levanta con esta energía por las mañanas?

–Sí, pero necesito tomarme un café según me levanto.

–Esta semana está por Málaga, y ¿la próxima?

–Me voy a Islantilla (Huelva), que formo parte del jurado del Festival Internacional de Islantilla de cine. De jurado ya he estado antes, no estoy nerviosa pero es una responsabilidad…

–¿Es la poli buena o la mala?

–Yo me dejo llevar, intento ser lo más objetiva posible.

–¿Cambian los gustos filmográficos con el tiempo?

–Pues mira, ahora me está interesando mucho el género documental, por ejemplo…

–¿Y no ha pensado en ejercer de directora?

–Pues ahora tengo un pequeño proyecto que surgió hace unos meses y estoy con un grupo haciendo las cosas despacio pero con cariño y es la primera vez que estoy dirigiendo. Además, estoy también como actriz y está mi madre también; la historia va de madres.

–¿En Málaga?

–Sí, porque ahora tengo un pequeño parón y en octubre empiezo con el rodaje de una serie para Antena 3 en Marbella y también sigo promocionando la película de 'El Autor', que me ha dado muchas satisfacciones y oportunidades de viajar…

–¿Cómo le ha cambiado la vida el Goya?

–En que se me ha reconocido, me conoce más gente y está haciendo que viaje por más sitios, por lo demás sigo siendo la misma.

–¿Dónde lo ha colocado?

–En medio del salón, es como un mono de feria cuando vienen las visitas (ríe).

–¿Cuántos kilos se pierden por los nervios antes de la gala de los Goya?

–Bueno, en mi caso es que he perdido muchos kilos pero por salud, porque la etapa de 'El Secreto de Puente Viejo', yendo y viniendo de Málaga a Madrid, rodando todos los días… Fue muy estresante.

–¿De cuántos kilos hablamos?

–Casi 20. El médico me dijo que tenía que empezar a cuidarme más. Empecé natación y luego con la alimentación estoy siendo muy seria y, efectivamente, somos lo que comemos.

–¿También ha dejado de lado el tabaco o nunca ha llegado a fumar?

–Yo fui fumadora y creo que el dejarlo fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Antes éramos más inconscientes… Yo dejé de fumar gracias a Mayra Gómez Kemp. Estaba viendo una entrevista que le hicieron en la tele, contando su historia (sufrió un cáncer de lengua por fumar), me sentí súper identificada con ella porque ha sido locutora y el tabaco le llevó a dejar su profesión y reaprender a hablar. Así, dejé de fumar y un día me la encontré en la estación de Atocha, ella no me conocía, fue hace años y se emocionó mucho.

–Ha hecho multitud de trabajos pero nunca ha abandonado su residencia en Málaga, ¿qué piensa de que se esté acabando con ciertas ofertas culturales?

–Mira, ¿por qué no salimos a manifestarnos porque cierran el Onda Pasadena? Todos hemos estado allí, escuchando conciertos en la noche malagueña y se ha luchado mucho por mantenerlo. Es una pena que por dinero, poderoso caballero, se cierre un bar de toda la vida y no podamos hacer nada. Si realmente somos la ciudad de la cultura, tenemos que demostrarlo y la música en directo es cultura. Somos la Málaga cantaora, como decía Lorca. Hay que revisar las licencias para la música en bares…

–Su madre imagino que estará indignada…

–Con el Onda no tanto, pero sí con otros locales que cerraron anteriormente. Si somos la ciudad de la cultura, seámoslo de verdad.

–Imagino que también estará de acuerdo con la creación del Auditorio…

–Sí, estoy al habla con Carlos De Mesa, que es una de las personas que lo está moviendo y estaba hablando con mi madre para ver si podía formar parte. Es una cosa importante para Málaga. Ojalá salga y podamos escuchar ahí todo tipo de música.

–¿También ha adquirido usted la vena del flamenco?

–A mí me encanta, pero yo no canto nada (ríe). Yo toco un poco la guitarra y compongo canciones como 'hobby', pero más tipo baladas…

–Era casi obligado el salir artista de una casa así, ¿no?

–La genética se ha portado bien con todos, aquí cantamos todos.

–Su madre llegó a decir en una entrevista que su padre le rompía los guiones para que no hiciera las escenas de desnudos, en su caso, ¿ha sido más permisiva?

–Bueno, yo es que ya tenía 55 años, con lo cual la decisión era mía y a ella le pareció bien, me dijo que el trabajo era bueno y que estaba orgullosa de mí, que siguiera con la ilusión por mi trabajo.

–¿Cuál es el mejor comentario que le han hecho sobre una actuación?

–Me dicen que actúo desde la verdad y eso indica que voy por el buen camino.

–¿Y el peor?

–Yo es que lo acepto todo, los que estamos expuestos a todo, es así. Me crié en una familia de artistas y sabía que esto era parte del trabajo.

–¿Siempre supo que sería artista?

–Yo al principio no quería serlo, porque mi madre siempre estaba viajando y tal, y yo decía que quería ser camarera de hotel, pero luego empecé con el teatro y me di cuenta de que era mi vocación.