Pedro Hofhuis, Ángel Calvente, María Agudo, Elena Racero y Natalia Ruiz son algunas de las caras que ponen rostro a la situación del sector. Antonio Contreras

Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año

El sector da la voz de alarma y denuncia precariedad, ayudas que no llegan y cachés congelados

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

María Agudo, de cincuenta años, pasó más de una década en la recepción del hotel Tarik, en Torremolinos. Tiempo después comenzó a trabajar en Peluquería ... Toñi, el negocio de su madre. Un apoyo incondicional, la única que comprendería que un «Mamá, mañana tengo un casting» es motivo justificado para faltar al trabajo. Pedro Hofhuis, de 40, no tiene esa suerte. Saltaba de curro en curro constantemente: de repartidor en El Corte Inglés a camarero en ferias. De preparar hamburguesas en McDonald's a servir cervezas en Cien Montaditos. Muchos contratos. Todos temporales.

