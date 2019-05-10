EL DROIDE RD-D2 EN 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
KENNY BAKER, DEL CIRCO AMBULANTE A LA SAGA GALÁCTICA
DAVY JONES EN 'PIRATAS DEL CARIBE'
BILL NIGHY, CON PERMISO DE JACK SPARROW, EL PIRATA MÁS INOLVIDABLE
NEYTIRI EN 'AVATAR'
ZOE SALDANA ENCARNA A LA GUARDIANA DE LAS COSTUMBRES DE LOS NA'VI
GOLLUM EN 'EL SEÑOR DE LOS ANILLOS'
ANDY SERKIS SE CONVIERTE EN EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS
EL FAUNO, DE 'EL LABERINTO...' DE GUILLERMO DEL TORO
DOUG JONES ES EL TALISMÁN DE GUILLERMO DEL TORO
DARTH VADER, 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
DAVID PROWSE, UN CAMPEÓN DE HALTEROFILIA EN LA ESTRELLA DE LA MUERTE
DARTH MAUL, 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
RAY PARKER ES EL GUERRERO GALÁCTICO EXPERTO EN ARTES MARCIALES
CHEWBACCA, 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
PETER MAYHEW, EL ENFERMERO QUE SE TRANSFORMÓ EN WOOKIE
BOBBA FETT, 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
JEREMY BULLOCK ES EL CAZARRECOMPENSAS QUE CONQUISTÓ A LOS FANS
C-3P0 EN 'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS'
ANTHONY DANIELS ES EL ÚNICO ACTOR PRESENTE EN TODAS LAS TRILOGÍAS