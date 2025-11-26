100 años de historia alemana, un misterioso cadáver y el fin de la banda terrorista RAF

Del 25 al 29 de noviembre, SUR Edición Alemana organiza la VI edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe- ... Institut Madrid, el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se proyectará el jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas en la Sala 3 del Cine Albéniz de Málaga. Pincha aquí para la venta anticipada de entradas.

Banderas rojas sobre el Reichstag

La activista Tine ondea banderas rojas sobre el Reichstag. Junto con un compañero de armas, ha conseguido hacer una declaración en el centro de la política alemana, y ahora tiene que huir del poder estatal. Viaja al campo, a la provincia de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a la ciudad de Bad Kleinen. Su padre, Uwe, vive allí en una casita y deja pasar la vida. Lucha contra los avatares de la historia de los que ha sido testigo a lo largo de los años, sobre todo por la desaparición de su esposa.

Estrellas rojas sobre el campo. Jueves 27 de noviembre, 21.00 horas Doirectora: Laura Laabs; Género: Ficción criminal, Suspenso; Actores: Hannah Ehrlichmann, Hermann Beyer, Jule Böwe, Andreas Döhler, Camill Jammal y otros; Duración: 133 min.

Misterioso hallazgo de un cadáver

Poco después, se encuentra un esqueleto descompuesto no lejos de su casa, cuyo origen es un misterio. ¿Lleva el cuerpo enterrado décadas o sólo unos años? ¿Procede de la época de la RDA o incluso de la Segunda Guerra Mundial? O tal vez de los años noventa, cuando la esperanza del auge económico de la antigua zona fronteriza se fue agotando poco a poco y, en su lugar, otro acontecimiento acaparó los titulares...

En su ópera prima, galardonada con el Premio de Dirección de la Crítica Cinematográfica en el Festival Max Ophüls, la directora Laura Laabs salta a través de la historia alemana utilizando diversos formatos de imagen, contrarresta escenas de agitación con humor anárquico y varía el género alemán favorito, el thriller policíaco. Por el camino, habla también de la Segunda Guerra Mundial, de la nueva derecha y de la banda terrorista RAF (Fracción del Ejército Rojo).

Bad Kleinen y la RAF

El nombre de Bad Kleinen llama la atención: En junio de 1993 tuvo lugar allí una desafortunada operación policial en la que se quería detener a dos terroristas de la llamada tercera generación del grupo armado de izquierda Fracción del Ejército Rojo (RAF por las siglas en alemán). Pero la operación salió mal, un policía murió de un disparo y el miembro de la RAF Wolfgang Grams también perdió la vida. Tras años de investigación, el veredicto oficial fue que se suicidó, veredicto que está siendo cuestionado por la izquierda - especialmente porque hubo repetidos rumores de que una tercera persona desconocida estaba presente en Bad Kleinen.

Laura Laabs juega con este mito o, según se mire, con la teoría de la conspiración. Crea imágenes de televisión de aspecto auténtico, cuyo granulado formato 4:3 contrasta formato ultra ancho CinemaScope con el que se escenifican las escenas de los años noventa. Aunque la mayoría de las escenas de la película están ambientadas en la actualidad, también se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a la catástrofe alemana original del siglo XX, cuyas consecuencias psicológicas aún pueden sentirse hoy en día. ¿Quizás el esqueleto descompuesto proceda de esta época? O tal vez se trate del tercer miembro de la RAF o incluso de la madre desaparecida de Tine.

Debería olvidarse de las viejas historias, dice Martin, el amigo de la infancia de Tine, que pasa su tiempo libre con una pandilla de derechistas y nazis. «Libre. Social. Nacional» es su lema. Pero la búsqueda de lo no resuelto es el motor de la película, que por una vez reúne a las figuras del pasado como fantasmas en una escena surrealista.