CINCO MINISERIES PARA NO PISAR LA FERIA Imagen promocional de la serie del británico Shane Meadows. : TXEMA MARTÍN Sábado, 17 agosto 2019, 00:09

Como todos los años, esta sección con vocación de servicio público ofrece una batería de ficciones para los que prefieren tumbarse en el sofá a merced del fresco natural o del aire acondicionado antes que embarrarse con vino y reguetón en la Feria de Málaga. Una opción saludable y que, según con lo que se acompañe, puede resultar tan barata como una tarde en la playa pero que puede complacer como una buena novela. Para los que no son ese tipo de gente que está suscrito a todo lo que toca, o también para ellos, se ha elegido una miniserie por cada una de las principales plataformas que operan en nuestro país.

El último éxito de la distribuidora Showtime cuenta la historia de Roger Ailes, protagonista del primer escándalo de abusos sexuales de nuestra era y fundador de la tremenda cadena de noticias Fox News; el máximo altavoz de los republicanos, del 'tea party', de Sarah Pallin y, ahora, de las bárbaras políticas de Donald Trump. Russell Crowe está para darle un premio, inflado y con varios kilos de maquillaje en lo alto. Una serie que da una lección de cómo funcionan las altas esferas de una de las cadenas de televisión más manipuladoras de Estados Unidos y que enlaza con otras ficciones que puede que no lo sean tanto como 'House of Cards' o 'The Newsroom'.

El realizador británico Shane Meadows, director de una interesantísima filmografía encabezada por 'This is England', es el hacedor de una conmovedora y dramática serie que habla de la huida a los infiernos y de la redención. The Guardian ha dicho que los últimos 20 minutos de esta serie «están entre los pasajes más intensos de la historia de la televisión» y resulta sencillo darle la razón. Este brutal cuento está protagonizado por el gran Stephen Graham y cuenta con la banda sonora original firmada por P.J. Harvey.

Menos novedosa pero igualmente interesante, casi oculta en la oferta de la plataforma creada por Amazon, esta divertida miniserie dirigida por Stephen Frears es una auténtica joya que cuenta un escándalo real sucedido en la Inglaterra de los años 60, cuando la homosexualidad estaba a punto de ser despenalizada. Hugh Grant, en el papel del político Jeremy Thorpe, demuestra que se está haciendo mejor actor con cada año que cumple y Ben Whishaw, al que apenas se le recuerda haciendo de heterosexual, asume con todas las consecuencias el histrionismo de su personaje.

Otra historia real, que en este caso tiene un trasfondo racial, cuenta los acontecimientos en los que se vieron involucrados cinco adolescentes negros que fueron acusados de manera injusta de participar en un ataque en Central Park. La miniserie, de cuatro episodios, está dirigida por Ava DuVernay, realizadora, guionista, productora y actriz estadounidense especializada en tratar los derechos de los afroamericanos.

Todo se ha escrito ya de esta serie documental de cuatro capítulos, la primera producción española de HBO que también ofrece la, hasta ahora, mejor miniserie del año, 'Chernobyl'. Justin Webster, director de otra serie reveladora, 'Muerte en León', firma el documental quizá definitivo de Jesús Gil. La trama mezcla sus hazañas como alcalde de Marbella y fundador del GIL con los trapicheos cometidos con el Atlético de Madrid. Hay que verla porque también dice mucho de cómo somos o, mejor dicho, de cómo éramos en aquella época.