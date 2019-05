Chicano: «A la palabra 'artista' le tengo un miedo tremendo» El artista Eugenio Chicano (Málaga, 1935). / Francis Silva El creador malagueño repasará este jueves su amplia trayectoria en ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 00:30

Ya de niño tenía buena mano para el dibujo. Se lo decían sus mayores, sus profesores, y él incluso empezaba a creérselo. Hasta que se topó con su propia imaginación, su ambición naciente. Quiso dibujar a un arquero que dirigía su arco y su flecha hacia el autor de los trazos. Pero el escorzo, la perspectiva, la composición, todo se le escapaba entre los dedos. «Me 'hinché' de llorar. No era capaz de hacerlo. Yo no sabía dibujar eso. Entonces me di cuenta de mis precariedades, de que hay una ciencia que se llama Dibujo, otra que se llama Pintura...», recuerda en voz alta el artista Eugenio Chicano.

Historia viva el arte hecho desde Málaga, figura crucial en la Generación del 50 que capitaneó el tránsito hacia la modernidad de las artes plásticas por estos lares, Chicano (Málaga, 1935) protagonizará mañana una nueva cita del Aula de Cultura de SUR, organizada con la colaboración de la Obra Social La Caixa. El encuentro con el artista comenzará a las 19.00 horas en la Sociedad Económica de Amigos del País.

Y más que centrarse en la Academia, Chicano apostará por la vida. «Me he ido a la experiencia vivida», adelanta el autor, que marca distancias con una definición que le viene como un guante. «A la palabra 'artista' le tengo un miedo tremendo, porque hoy día está muy prostituida», ofrece Chicano antes de abrochar con una media sonrisa: «Alguien dice 'Mi niño tiene unas manos que es un artista'. Y resulta que es alicatador y te quedas 'cuajao'».

«Picasso –sigue Chicano– lo ve un cualquiera y dice 'Eso lo hace mi niño' y no sabe lo que está diciendo. Se oyen unas barbaridades... La palabra 'artista' es muy peligrosa», sigue el creador malagueño, que en Aula de Cultura de SUR echará la vista atrás para compartir los compases iniciales de su trayectoria. Porque Chicano tiene previsto comenzar su charla en 1976. Ese año, ya en Italia, realiza las obras que formarían la exposición individual en Madrid donde le ofrecieron representar a España en la Bienal de Venecia de 1982.

Su participación en una de las citas artísticas más importantes del mundo vendría seguida, casi sin solución de continuidad, por un encargo que cambiaría su vida y la escena cultural de su ciudad: el ofrecimiento del alcalde Pedro Aparicio para ponerse al frente de la creación de la Fundación Picasso-Museo Casa Natal. «Ese espectro de vida, ilustrado con los cuadros que sustentan aquella época, será más o menos de lo que hablaré», vaticina Chicano, conversador gozoso al que cuesta poco imaginar por derroteros diferentes en su charla de mañana.

«Me quedo con Italia»

Y de todo lo visto y vivido, ¿con qué se queda Chicano? «Me quedo con Italia. Italia es un magisterio que, aunque vayas distraído, te chocas con Mantegna, con De Chirico, con Roma... Aunque no estés, estás. Y si tienes percepción, retentiva y un poco de base de Historia del Arte, de Estética, te empapas, te vienes con una carrera terminada», ofrece el pintor malagueño.

Entonces, para Chicano, ¿el artista nace o se hace? «El artista nace y se hace. En el colegio lo he verificado. Yo, cuando era chico, tenía muy buena mano y las notas de Dibujo eran buenas. Claro, tenía buena mano para cosas tontas. Después, cuando empiezas a tratar de hacer lo tuyo... Unos pueden ser más brillantes y otros, menos; unos pueden ser más aplicados y otros, menos, pero lo puedes aprender», esgrime.

«Aunque claro que hay gente preparada –cierra Chicano–, gente que sabe traducir y mandar un mensaje a través del lenguaje del arte. Y eso no acabará nunca». Gente a la que no le viene grande la palabra 'artista'. Él mismo.