Oído al cante

El Chato de la Isla

GONZALO ROJO

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

José Llerena Ramos, más conocido como El Chato de la Isla debido a su fisonomía facial, fue un cantaor gaditano forjado a la antigua escuela. ... Siendo aún un niño -había nacido en San Fernando el año 1926-, se buscaba la vida cantando en los tranvías que iban desde San Fernando a Cádiz, y viceversa, a cambio de unas monedas que recibía de los pasajeros. Posteriormente desarrolló su arte en reuniones de cabales, principalmente en la Venta de Vargas, donde cierta madrugada, mientras se cantaba, llegó a la reunión un gitano de Estepona llamado Agustín Núñez Fernández, que pronto, dada sus buenas maneras para el cante, entró a formar parte de la reunión. Sus siguiriyas y fandangos le hicieron permanecer durante cuatro años en San Fernando.

