José Llerena Ramos, más conocido como El Chato de la Isla debido a su fisonomía facial, fue un cantaor gaditano forjado a la antigua escuela. ... Siendo aún un niño -había nacido en San Fernando el año 1926-, se buscaba la vida cantando en los tranvías que iban desde San Fernando a Cádiz, y viceversa, a cambio de unas monedas que recibía de los pasajeros. Posteriormente desarrolló su arte en reuniones de cabales, principalmente en la Venta de Vargas, donde cierta madrugada, mientras se cantaba, llegó a la reunión un gitano de Estepona llamado Agustín Núñez Fernández, que pronto, dada sus buenas maneras para el cante, entró a formar parte de la reunión. Sus siguiriyas y fandangos le hicieron permanecer durante cuatro años en San Fernando.

En 1961 se trasladó El Chato a Madrid para formar parte del elenco artístico del tablao Las Brujas donde permaneció veinte años. Al cerrar este tablao sus puertas allá por el año 1982, entró a trabajar en Los Canasteros, tablao que tenía Manolo Caracol en el número 11 de la calle Barbieri, donde también estuvo hasta su cierre, pasando al Café de Chinitas en el que permaneció hasta que empezó a sentirse mal. Según los médicos el corazón comenzó a fallarle y nuestro cantaor decidió jubilarse, dejando atrás treinta años de trabajo diario en los tablaos de Madrid y veinte anteriores en la Venta de Vargas, en la Isla de San Fernando.

ACTUALIDAD FLAMENCA Obituario

El pasado martes, 5 de agosto, falleció en Málaga el fiestero Salvador Padilla Luque Perteneciente a la panda de Almogía, Salvador Padilla era un veterano fiestero con muchos años de experiencia en el violín y un gran enamorado de los verdiales. La fiesta pierde un veterano maestro.

Caracol primero y Camarón después, fueron sus inspiradores en el cante, aunque El Chato de Cádiz siempre supo aportar su personalidad con un eco flamenquísimo muy musical. Fue un cantaor largo, buen conocedor de cantes y su amplio conocimiento del compás le permitió en muchísimas ocasiones cantarle «atrás» a muchísimas figuras del baile. Compartió cartel con los mejores de su tiempo y grabó un buen número de discos con las guitarras de Antonio Arenas, Rafael de Jerez, Manolo e Isidro Sanlúcar, Serranti, Paco de Lucía, Ramón de Algeciras, Antonio Piñana, Enrique de Melchor, Paco de Antequera, Manolo Domínguez.

El Chato fue homenajeado con el premio Popular del Diario Pueblo, cuya entrega le hizo la presentadora Marisa Medina en presencia de don José María Pemán, entre otros invitados, y galardonado con el nombramiento de Hijo Predilecto de San Fernando. José Llerena Ramos «Chato de la Isla» falleció el 5 de agosto de 2009, a consecuencia de un infarto de miocardio, mientras paseaba por Fuenlabrada (Madrid), localidad en la que residía.