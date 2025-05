La despedida de Chantal Maillard a Paco Cumpián: «Estamos en deuda con su honestidad»

Comenta Compartir

La deuda.

Paco Cumpián me llamó un día, enfadado. –«¿Por qué pones tantas íes en una misma página?», me preguntó, «¡Yo no tengo tantas íes!». ... Paco tenía una deuda con la India. Por eso quiso imprimir mis diarios de viaje. Primero fue Jaisalmer (1996), luego fue el Diario de Benarés. Día tras día, uno a uno, con la paciencia con la que otros cuentan monedas, Paco fue alineando los tipos en la caja hasta completar el texto, uno de los más largos de los que había realizado hasta entonces. Resultó una edición de las más hermosas, impecable en el cuidado. Así es como Paco me traspasó su deuda.

No soy, desde luego, la única, en estar en deuda con él. En Málaga, somos muchos. En deuda con su atención a la voz que escribe, desde luego, y con sus dedos entintados, pero, también y sobre todo, en deuda con su honestidad: la de haber sabido encauzar su vida como la entendía, fiel a una libertad y a unos principios a los que nunca abandonó. En deuda con su dedicación incondicional a la transmisión poética, a esa labor de artesano impresor que con él pierde uno de sus últimos y más entrañables custodios. Y en deuda, también, por haber sido capaz de salvaguardar intacto su amor por los desiertos, esa oculta fecundidad y esas rutas que tan sólo un alma de poeta es capaz de descubrir en las arenas. Terminó el día / Encendí el fuego / No hay nubes en mi alcoba. Con ese verso emprende Paco su último viaje, después de haber cumplido con el tiempo que a un cuerpo se le otorga.

Temas

Málaga