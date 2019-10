El Cerro del Villar abre sus puertas Vivienda, conocida como Casa del Embarcadero, que se ha utilizado para la visita con realidad virtual al Cerro del Villar. / :: Catedra Estratégica de Nuevas Tecnologías UMA La UMA desarrolla con realidad virtual una visita al poblado fenicio del siglo VIII a. C. que permite entrar en la Casa del Embarcadero FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 01:35

A la colonia fenicia del Cerro del Villar no solo volverán el año que viene las excavaciones después de tres lustros. También se podrá abrir por primera vez al público e incluso entrar en una de las viviendas de la ciudad. No es que se vaya a crear un 'piso piloto' junto al yacimiento como cuando las inmobiliarias venden un edificio, pero se le parece. En este caso, la Universidad de Málaga ha tirado de nuevas tecnologías para desarrollar una aplicación que permite un recorrido mediante realidad virtual por una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad situada en la desembocadura del Guadalhorce, la Casa del Embarcadero. Las primeras imágenes de este recurso se presentaron ayer en el seminario de la UMA 'Fenicios entre Oriente y Occidente: el yacimiento del Cerro del Villar', donde se anunció que en próximas semanas se realizará una demo con gafas de realidad virtual de esta visita pionera que abre las puertas del yacimiento del siglo VIII a. C. a través de la experiencia 3D.

«Nuestro objetivo es que pudiéramos realizar un recorrido libre dentro de la vivienda y para este paseo virtual hemos empleado 'game engines', es decir, las mismas aplicaciones que se usan para los videojuegos», explicó ayer José Luis Caro, director de la Cátedra Estratégica de Nuevas Tecnologías de Vanguardia en Humanidades de la UMA, que señaló que además de ser una herramienta de difusión del patrimonio arqueológico, lo que se ve está realizado junto a historiadores y arqueólogos por lo que combina el rigor científico con el entretenimiento y el aprendizaje. La posibilidad de acercarse a lo que comían los habitantes del Cerro del Villar da muestra de las posibilidades de esta recreación 3D que, según explicó Caro, podría ser disfrutada «desde casa» con cualquier gafa de realidad virtual.

Arriba, recreación que se hizo para el Museo de Málaga de la Casa del Embarcadero del Cerro del Villar. Abajo, dos fotogramas del patio de la vivienda que, con</p><p> gafas de realidad virtual, se puede visitar gracias a una aplicación desarrollada por la UMA. / :: Catedra Estratégica de Nuevas Tecnologías

Otra de las novedades del seminario fue la exposición del proyecto Tsuniber (adelantado por SUR el pasado 7 de septiembre de 2019), que dirige el profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la UMA Manuel Álvarez y que ha solicitado a la Junta de Andalucía permiso para volver a excavar en la colonia fenicia para comprobar la teoría de que un tsunami arrasó la isla del Cerro del Villar. A este respecto, la delegada de Cultura, Carmen Casero, explicó que la autorización está siendo estudiada por la Comisión de Patrimonio y espera su aprobación en las próximas semanas.

No obstante, el responsable de estas excavaciones ligadas al proyecto Tsuniber, el arqueólogo José Suárez, explicó que esta intervención –la primera planteada desde 2003– tendrá que retrasarse a la «próxima primavera» ya que el objetivo era realizarla a finales de septiembre o comienzos de octubre, antes de la llegada de las lluvias. Suárez disculpó también la ausencia de la que fue directora de las excavaciones del Cerro del Villar y catedrática emérita de la Universidad Pompeu Fabra, María Eugenia Aubet, que ha cedido el testigo de los estudios y «nos ha transmitido que ahora somos los investigadores de la UMA los que tenemos que liderar esta nueva etapa».