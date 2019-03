Cerrados y derribos

Una nube de polvo y humo, empañada por el aire aún húmedo de la lluvia recién caída, acompañó ayer temprano la demolición de La Mundial. El solar, otro más, espera desde ahora ser ocupado pronto por grúas y andamios. Ahora tocará cruzar los dedos para que el hotel emblema prometido, otro más, no empeore la estampa tan rara que se está quedando de esta Málaga mutante y flotante donde el personal ya no solo desbarra, sino que patina por encima de sus posibilidades y de las aceras.

Esta pensión histórica ha alojado el deseo íntimo de muchos de ponerle coto a la muda veloz de piel que la ciudad experimenta. Unos dicen que la valía de su arquitectura apenas era nada; otros, que con ella se arruina, otra más, la oportunidad de poner coto a la informe transformación de la urbe. Integrados o apocalípticos, renovadores o patrimonialistas, todo parece mezclado en el debate por el pasado, por el ahora, por el futuro. Nada parece consensuado y todo parece triste, o a lo peor, todo se convierte en ajeno, incómodo. Ponerle un pero al cambio parece sospechoso; quitarle hierro al asunto, también. Tras su perfil decrépito algunos veían una torre vigía desde donde reclamar un poco de raciocinio. Las chapuzas burocráticas de su futura sustitución hacen fuerte la idea de que nuestro futuro 'skyline', ojalá no, será hijo de una armonía caprichosa.

Tras la noticia del derribo pongo la radio y me topo con otras pérdidas. Hablan de la desaparición del hábito de la lectura y de revistas como 'Mercurio', dirigida por Guillermo Busutil. Luego Muñoz Molina dio detalles de su nueva novela, 'Tus pasos en la escalera', que también va de adioses. Recordó otra vez cómo vivió en Nueva York el 11-S, donde todos supimos que el mundo conocido puede cambiar en un momento. Me bebí el café recordando que en ese 2001 vi caer las Torres Gemelas acuartelado con mi compadre en el bar Doña Mariquita. Ese que ahora también cierra. Allí muchas veces, junto a gente querida e ilusa, más de una vez hemos logrado que no se nos cayera el mundo en lo alto a base de merendárnoslo.