El Centro Andaluz de las Letras suma más lectores y asistentes a sus actividades

SUR

málagA.

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), con sede en Málaga y dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, ... ha logrado «una significativa subida» de público en las actividades e iniciativas que ha desarrollado en la comunidad andaluza hasta el pasado mes de julio. El mismo periodo de 2024, un total 32.306 personas acudieron a los actos de la programación, frente a las 37.731 que lo han hecho en 2025, alcanzando por tanto un incremento del 15%. El número de actividades se ha mantenido similar, pasando de 263 en 2024 a 272 en 2025, según las cifras de la Junta.

