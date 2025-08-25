El Centro Andaluz de las Letras suma más lectores y asistentes a sus actividades

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), con sede en Málaga y dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, ... ha logrado «una significativa subida» de público en las actividades e iniciativas que ha desarrollado en la comunidad andaluza hasta el pasado mes de julio. El mismo periodo de 2024, un total 32.306 personas acudieron a los actos de la programación, frente a las 37.731 que lo han hecho en 2025, alcanzando por tanto un incremento del 15%. El número de actividades se ha mantenido similar, pasando de 263 en 2024 a 272 en 2025, según las cifras de la Junta.

En ese sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, resaltó la semana pasada la labor que realiza esta institución dirigida por el escritor Justo Navarro «en el fortalecimiento de la presencia de la literatura, en todas sus formas y expresiones, a través de una nutrida programación», en la que se cuentan, entre otros, un amplio calendario de presentaciones de novedades literarias, participación en todas las ferias del libro de las capitales andaluzas, la creación de una red de unos 390 clubes de lectura y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras para fomentar la lectura entre los jóvenes.

Todo ello ha sido posible gracias a la apertura del centro a otras instituciones, festivales y ciclos, como el Instituto Cervantes en Bucarest, el Instituto Cultural Rumano, la Sociedad Dante Alighieri, el Liceo Francés y la cátedra Vargas Llosa -organizadora de Escribidores-, con el objetivo de favorecer el encuentro e intercambio entre escritoras y escritores de otras lenguas y culturas. La faceta interdisciplinar del centro se ha visto ampliada gracias a la relación con el Museo Picasso, el Museo Interactivo de la Música de Málaga, el Festival de Cine de Málaga, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Asociación Cultural Legado Rafael Ballesteros, y la presencia en las ferias del libro de Almería, Málaga, Cádiz, Jaén y Granada.