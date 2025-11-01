El cementerio de Olías
VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
El día 1 de noviembre se celebra la festividad de Todos los Santos. Por su parte, el 2 de noviembre está dedicado a recordar la ... memoria de los Fieles Difuntos. Es una fecha en la que aún es habitual la visita a los cementerios. En el municipio de Málaga, además de los camposantos históricos de San Jorge (Inglés) y San Miguel, están abiertos los San Gabriel, San Antonio de Churriana, San Juan de El Palo y el que vemos en este azulejo, el de Olías, una pequeña pedanía a veinte kilómetros de la ciudad. LA SOLUCIÓN, MAÑANA DOMINGO
