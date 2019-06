The Chieftains: una celebración de lo celta en el Terral

Hay quien no necesita esperar a fechas redondas para celebrar una carrera, hay a quien le sobran motivos para hacerlo aquí y ahora. Que se lo digan a The Chieftains. La veterana formación irlandesa montó anoche una fiesta en el Teatro Cervantes por su 57 aniversario, tal y como se leía en una proyección previa al concierto. Como corresponde, no faltaron los amigos, las sorpresas y la buena música en una nueva cita del festival de verano Terral. Con el maestro gaitero Paddy Moloney al frente, incombustible a sus casi 81 años, The Chieftains inundó de espíritu celta el auditorio con sus melodía atávicas, sus danzas tradicionales y sus cantos de otras tierras.

Fue una celebración de lo celta, de una cultura milenaria que ellos se han encargado de expandir por el mundo desde sus inicios en los años 60. El vídeo de apertura lo demostraba, con imágenes de la banda que pasaban del blanco y negro al color acompañados de grandes nombres de la música internacional, desde Mick Jagger a Bob Dylan. Una cultura que no forma parte del pasado, sino que tiene mucho futuro en jóvenes músicos que la reinventan y actualizan. La veteranía y experiencia de Moloney, Matt Molloy (flauta) y Kevin Conneff (bodhrán y voz) se equilibraba con la frescura de los violinistas Jon Pilatzke y Tara Breen (que ya conocían el Cervantes de la mano de Carlos Núñez) y la arpista y teclista Triona Marshall.

Con un solo de Paddy Moloney al silbato irlandés comenzaba la fiesta de cumpleaños. Poco a poco se irían sumando los otros instrumentos en una melodía evocadora y bucólica. Pero la tranquilidad que transmitía era solo aparente. Primero con timidez y luego con toda la energía que podían, empezaban a retumbar en el teatro los golpes de pies de los músicos marcando el ritmo de la canción. La cosa se animaba y la joven Tara Breen dejó su violín para marcarse los característicos saltos de la danza irlandesa. El baile tradicional fue protagonista en muchos momentos, con escenas arrebatadoras como el duelo que se marcaron los hermanos Pilatzke, Jon (el también violinista) y Nathan. Imposible apartar la mirada de esas piernas que se movían frenéticamente, retándose uno a otro a hacer el juego de pasos más difícil todavía. El 'cuerpo de baile' lo completaba Cara Butler, con una danza elegante y divertida sola, a dúo e incluso en cuarteto. Y siempre, todos, con una sonrisa en la boca. Transmitían buen rollo y ganas de disfrutar del instante.

The Chieftains se lo pasa bien en los directos, y eso es clave de su éxito. Moloney bromeaba con el público entre tema y tema y dedicaba gestos cómplices a sus compañeros de faena. Huían de la seriedad y del protocolo con propuestas singulares como cuando Kevin Conneff soltó la percusión para entonar una canción «para beber» a la que se sumaron 'a capella' el resto de las voces masculinas. O como cuando la cantante Alyth McCormack rompía su voz cristalina con múltiples gorgoritos en un tema escocés que ella misma anunció en español leyendo una nota que llevaba escondida en la ropa.

El concierto dio para más. The Chieftains quiso hacer un guiño a sus hermanos celtas de la Península Ibérica interpretando la canción gallega 'A Rianxeira' -un clásico en el repertorio de Carlos Núñez- e incorporando a su banda una guitarra española. Recordaron el aplaudido proyecto que hicieron con Ry Cooder con 'March to Battle'. Y rememoraron con un vídeo lo lejos que ha llegado su música: hasta la Estación Espacial a través de una astronauta que se llevó en su viaje un silbato de Paddy Moloney.

Estaban rodeados de amigos. Por si la formación no fuera suficiente, por el escenario fueron desfilando una banda de gaiteros y hasta un coro. De repente, eran una veintena de personas sobre las tablas tocando, cantando y bailando en un fin de fiesta que fue dando a cada uno de los artistas su lugar y al que se sumó parte del público en la despedida. Poco antes, Moloney hacía el gesto irónico de mirar el reloj y echarse un trago. Llegaba la hora de seguir la celebración fuera del teatro. Un brindis por The Chieftains.