La Casa Natal descubre cinco dibujos inéditos de Picasso Piezas de la exposición. / Salvador Salas La fundación municipal muestra en su nueva exhibición obras nunca expuestas ni catalogadas del artista malagueño ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 24 octubre 2018, 20:06

Puede considerarse a Pablo Ruiz Picasso como la primera celebridad del arte moderno y contemporáneo. Una figura totémica con una vida y una obra tan amplias y diversas como la bibliografía más o menos afortunada que ambas han provocado. Y ante semejante aluvión de libros, artículos y monografías cunde la tentación de pensar que ya se ha dicho y escrito todo sobre Picasso, que apenas queda margen para la sorpresa. Y nada más lejos de la realidad. Lo ha recordado este miércoles, justo, la Casa Natal del artista malagueño en una exposición que muestra cinco obras inéditas del genio. Cinco dibujos originales nunca antes expuestos, publicados o catalogados. Forman parte del depósito que la familia Arias realizó en mayo del año pasado a la fundación municipal y suponen el gran aliciente de la muestra 'Picasso: la huella sobre papel' estrenada este miércoles como primer acto del XXXI Octubre Picassiano.

«Picasso siempre intentó desmarcarse de la abstracción total y, sin embargo, aquí es totalmente abstracto, incluso, casi decorativo», ha explicado el comisario de la exposición, Carlos Ferrer Barrera, en alusión a la primera de las cinco obras inéditas que salen a la luz gracias a la Fundación Picasso-Museo Casa Natal. Se trata de un dibujo original realizado por el malagueño en el interior del libro 'Picasso: dibujos y escritos' (1959) «jamás expuesto ni publicado» -como ha incidido Ferrer- y datado el 9 de noviembre de 1966.

Aquel día, Picasso dedicó ese dibujo a Eugenio Arias, su barbero en Vallauris (Francia), pero también su amigo y confidente. Así lo ha reivindicado esta mañana Madeleine Arias, nuera de Eugenio y custodia de su legado, que ha puesto dos ejemplos ilustrativos de la relación que unió a ambos. Primero, Picasso fue el padrino de boda de Eugenio, un gesto que el artista sólo tuvo con los poetas Guillaume Apollinaire y Paul Eluard. Y segundo, fue Arias quien amortajó a Picasso con la capa española que le había regalado Luis Miguel Dominguín. «Es una amistad que no se suele mencionar en las bibliografías, porque cuesta creerla», admitía esta mañana Madelaine Arias.

Fruto de esa relación, el artista regaló a Eugenio Arias una serie de dibujos de temática taurina y varios libros ilustrados y dedicados. El conjunto forma parte de la donación que los herederos de Arias realizaron hace años al museo dedicado al artista en el municipio madrileño de Buitrago de Lozoya. Pero a la luz de las condiciones de conservación de ese espacio, decidieron firmar en 2017 una cesión a cinco años con la Casa Natal que ahora empieza a ver la luz en esta exposición y que será objeto de un proyecto específico en el Octubre Picassiano del próximo año, tal y como ha adelantado esta mañana el director de la agencia municipal que gestiona la Casa Natal de Picasso junto a las filiales del Centre Pompidou y del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, José María Luna.

El segundo inédito picassiano brindado ahora por el equipo de la fundación municipal llega desde el sol dibujado por Picasso en la caja que atesora el volumen de 'Picasso: dibujos y escritos'. Y ya en la última sala del montaje esperan los tres hallazgos quizá más vistosos entre los descubrimientos hechos por la Casa Natal. Reina aquí el 'Rostro de hombre barbudo' realizado a base de garabatos circulares por el artista malagueño, flanqueado en el montaje de la Fundación Picasso por otros dos dibujos hasta ahora nunca vistos y que muestran a un Picasso vivaz y jovial.

Pero la nueva exposición de la Casa Natal de Picasso va más allá de estos notables descubrimientos para poner en relación la obra del malagueño con la de otros autores como Chagall, Braque, Ernst, Léger, Braque, Miró y Villon, entre otros. Y el montaje ofrece esos puentes de manera didáctica y atractiva a partir de la faceta de Picasso como ilustrador de libros, un ámbito del que él mismo renegó, no sin cierna sorna, cuando afirmó: «En realidad yo nunca he ilustrado nada. Son cosas mías que han añadido a un texto al que se parecen más o menos (…) pero no son una verdadera ilustración».

Una impostura, otra más, desmontada este miércoles por el comisario de la muestra. «La actitud irónica al hablar de su obra toma, en esta cita, un cariz casi burlesco, ya que precisamente los años cuarenta y cincuenta supusieron su época de mayor producción ilustradora», argumentaba esta mañana Ferrer, miembro del Centro de Documentación de la Casa Natal y especialista en libros ilustrados por Picasso.

Una mirada experta que ahora pone a la vista del público un nuevo tesoro que, 45 años después de la muerte del genio, sigue ofreciendo la obra de Pablo Ruiz Picasso.