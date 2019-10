La casa malagueña en la que se forjan los reyes de los videojuegos

Cuando llega la hora de la verdad deben funcionar como uno solo. En las competiciones de deportes electrónicos –conocidos internacionalmente por su abreviación en inglés, 'e-sports'–, las partidas son rápidas, las decisiones se toman en milésimas de segundo y la diferencia entre ganar o perder puede estar en un solo clic. Por eso, conforme las ligas nacionales y continentales de videojuegos se han ido profesionalizando, también lo han hecho los equipos, que en muchos casos eran grupos de amigos compartiendo billetes de avión y camisetas rotuladas. Los cabeza de lista de la serie principal española, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), han ido perfeccionando sus procesos de entrenamiento, basados en la convivencia de los jugadores y en su preparación para desenvolverse en circuitos internacionales en los que se mueven millones de euros y se juegan finales delante de decenas de millones de espectadores. El equipo malagueño Vodafone Giants es propietario de las dos únicas 'gaming house' que existen en Andalucía –en España no llega a haber una decena–, dos recintos privados que nunca habían abierto sus puertas a la ciudad, hasta ahora. Así es la casa malagueña en la que se forjan los triunfos del equipo nacional con más títulos en su palmarés.

Desde el exterior, la casa no destaca. Ubicada en una de las zonas residenciales de Alhaurín de la Torre, el cuartel general del equipo malagueño luce como cualquier otra vivienda de la avenida: un chalet adosado con jardín, piscina y abundante vegetación. Por dentro la cosa cambia: la cocina está adaptada para preparar la comida de numerosos grupos de comensales, ocupando gran parte de los 450 metros cuadrados del inmueble. Varias de las habitaciones está convertidas en un set de juego instalado con la misma iluminación que suele haber en las competiciones oficiales, varios ordenadores y todo lo necesario para jugar de forma intensiva.

Vídeo. Vodafone Giants abre por primera vez las puertas de una de sus dos 'gaming house'. / Pedro J. Quero

El resto de la casa está equipada con todo lo necesario para que los jugadores «no tengan que preocuparse de nada, solo de entrenar». Lo explica Virginia Calvo, copropietaria del equipo. Vodafone Giants comenzó su andadura en el año 2008 como un grupo de amigos que quería competir hasta llegar a lo más alto. En el año 2012, relata Calvo, se profesionalizó y más adelante entró Vodafone como uno de los principales patrocinadores, que además le da nombre. Entre el resto de 'partners' se encuentran la fragancia Only the Brave, los fabricantes de componentes profesionales Drift, Versus y Ozone, Kaspersky, Samsung, Font Vella y el Ayuntamiento de Málaga. «Somos de los únicos equipos de 'e-sports' que promocionan un destino turístico, vamos con Málaga por bandera», se enorgullece la copropietaria.

Actualmente un total de 50 jugadores visten la camiseta de los Giants. Diez de ellos son malagueños, pero el resto procede de distintas nacionalidades. Las cifras del equipo hablan por sí solas: doce campeonatos de España, dos copas de España (similar a la Copa del Rey), dos Master League de Portugal, tres ESL Masters, el título de mejor equipo de Portugal y dos campeonatos del mundo lucen en las vitrinas del equipo.

David Alonso es el director deportivo del equipo y responsable en gran parte de este palmarés. Explica que la rutina en la 'gaming house' empieza a las nueve de la mañana, con un desayuno conjunto que precede a una sesión de entrenamiento físico que también hacen en grupo. A eso de las once de la mañana comienzan a jugar partidas de calentamiento, para ir «soltando las manos» y calentando los reflejos. Entre la una y la una y media almuerzan y luego tienen una reunión con el entrenador para hacer «una revisión de todo». «Muchas veces se tocan temas con los que el día anterior los jugadores no se sentían cómodos para hablar», añade Alonso. Después juegan, generalmente contra otro equipo profesional, una serie de partidas de alta intensidad con las que pretenden perfeccionar determinadas técnicas.

Miembros de Vodafone Giants jutno a Calvo, copropietaria. / Fernando Torres

En la 'gaming house' de Vodafone Giants interviene un amplio equipo de profesionales que, al igual que en los grandes clubes deportivos, buscan conseguir el mayor rendimiento del jugador, a la vez que se persigue su máximo bienestar. Preparador físico, nutricionista, psicólogo y un experto en fisiología humana componen esta red de apoyo que se cruza con análisis de datos mediante ordenador y estudios neurocientíficos que miden el ratio de tecleo y la rapidez de los reflejos. Todo sea para alcanzar la excelencia –conseguir reaccionar 0,1 milésimas más rápido puede suponer un título nacional–.

Gracias a este modelo de entrenamiento, considerado pionero a nivel europeo, el quinteto español formado por Th3Antonio, Razork, Deadly, Denyk y Milica se hizo en la pasada temporada con el título nacional y la plata continental del torneo de League of Legends –uno de los títulos con más seguidores a nivel global–. Durante los periodos de competición los jugadores viven allí; amanecen y se acuestan con un único objetivo: mejorar. Pero el resto del tiempo las dos 'gaming' house' de Vodafone Giants acogen a los miembros de la cantera –que ilustran este reportaje durante una sesión de entrenamiento–, y hace las veces de centro de operaciones para formaciones específicas cuando el calendario competitivo lo requiere.

Al día pasan cientos de personas por delante de la puerta de esta casa sin ser conscientes de que en su interior están preparándose jóvenes que acumulan decenas de miles de seguidores en sus redes sociales. El impacto total de Vodafone Giants es de millones de personas en distintos soportes. Rainbow Six Siege, League of Legends, Call of Duty, Fortnite, Heasrthstone, Fifa, Dragon Ball Z, CS GO, Pokémon, Mortal Kombt y Street Fighter son algunos de los títulos con mayor presencia de los jugadores de la camiseta roja.