La carrera artística de la hija del quiosquero

REGINA SOTORRÍO Viernes, 18 enero 2019, 00:46

Mucho de lo que ella es hoy le viene de aquellos años, de cuando su padre se hizo cargo de un quiosco en el barrio de la Luz. Rodeada de chucherías y periódicos, se acostumbró a estar de cara al público, a relacionarse con la gente y a simular a ser otra persona jugando 'a las tiendas'. Allí empezó a ser actriz. Aquella niña «muy de barrio» se trasladó hace un tiempo a Madrid para afianzar su carrera, pero incluso ahí se resiste a tener sus momentos de «súper mari». No compra en centros comerciales, a ella le gusta preguntarle al frutero a cuánto está el kilo de tomates y pedirle al carnicero que le corte los filetes finos.

En detalle 'Mandíbula afilada' Fecha: 18 y 19 de enero, 20.00 h. Lugar:Teatro Echegaray. Dirección: Mario Hernández. Obra de Carles Alberola. Reparto: Jon Plazaola y Noemí Ruiz. 'La plaga' Fecha: 4 y 5 de febrero, 20.00 h. Lugar:Teatro Echegaray. Dirección: Chiqui Carabante. Reparto: Carmen Baquero, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz. Caramala Teatro.

Noemí Ruiz (Málaga, 1985) no ha cambiado, aunque su circunstancia sí: «Pero la sensación es la misma, todo se consigue a través del esfuerzo». Una de las fundadoras de Caramala y un rostro conocido de la televisión desde su paso por 'Allí abajo', regresa estos días a Málaga por partida doble en el Festival de Teatro, en el Echegaray. Hoy se reencuentra con su compañero de serie Jon Plazaola en 'Mandíbula afilada'; y el 4 y 5 de febrero vuelve a formar trío con Carmen Baquero y Virginia Muñoz en el estreno de 'La plaga', lo nuevo de la compañía malagueña Caramala en su décimo aniversario.

En una profesión incierta e inestable, su papel de Trini en 'Allí abajo' le ha dado unos años «bastante buenos y tranquilos». «De un plumazo», millones de personas descubrieron a esta actriz de sobra conocida en el circuito local. Y eso «dispara» la popularidad. «Es una sensación muy curiosa. Yo soy una niña muy de barrio y humilde, se te hace raro cuando vas por la calle y te reconocen, te miran, te preguntan cosas... Me produce mucha ternura e ilusión.Está guay». Aunque reconoce que hay momentos en los que le gustaría ser invisible –como cuando le pidieron una foto en plena llorera al terminar un rodaje–, agradece el respeto de la gente que se le acerca.

No estará, de momento, en la siguiente temporada. Cuatro años en la serie de Antena3 han sido suficientes y toca probar otros caminos. «Todo pasa por algo. Ha sido un año de crecimiento absoluto, ahora puedo dedicarme a otras cosas que durante años no he podido por falta de tiempo», declara. El cine es su «espinita». «Hay veces que te desesperas, porque vas viendo que pasa el tiempo, que todo es muy lento y se hace dura esta profesión. Tienes que estar bien equipado de cabeza, valorar mucho las cosas que tienes y no compararte con nadie», dice como un mantra que se repite a sí misma. Tiene un «proyecto malagueño» pendiente, pero aprovecha para hacer «un llamamiento a todos los directores: ¡Me apetece muchísimo!».

Su desparpajo y su simpatía esconden detrás una inseguridad confesa. «Piensan que no tenemos miedo y vergüenza porque nos subimos a un escenario, pero precisamente por eso somos muy vulnerables», admite. Los intérpretes se enfrentan continuamente al 'no', «es lo normal, lo raro es que te cojan». Y eso genera «un montón de inseguridades», por más que uno sea consciente de los múltiples filtros e intereses por los que pasa esa decisión. «El actor que diga que no es inseguro es para ponerle un altar», apostilla.

Ahora tiene la sensación de haber vuelto a «lo esencial» de su profesión, a sus monólogos, a la gira con Jon Plazaola –una historia de amor con muchas referencias ochenteras, un 'revival' de los primeros romances de la adolescencia– y a su esperada cita con Caramala, la «casa». En mayo se cumplirán diez años de su debut con 'La hora feliz' y ahora presentarán 'La plaga', bajo la dirección de Chiqui Carabante y a partir de una idea de Sergio Rubio. «Me emociono si lo pienso, es una cosa muy chula», asegura. Sigue siendo comedia pero con un «pellizco más ácido». Porque la edad se tiene que notar. Hablan sobre la educación y avisan: «No nos callamos nada». Y entonces Noemí Ruiz vuelve a su barrio, a esa «entidad que te protegía». «Nos estamos volviendo más individualista. Antes no había esa cosa de vigilar los niños, porque existía una red de protección: estaba el frutero, el del quiosco, el del bar... Ahora todos van a su aire, la gente mira para otro lado».

La actriz, que no estará en la próxima temporada de la serie, se centra en el teatro y confía en dar el salto al cine

Un tema que le preocupa en lo artístico y también en lo personal. Estudiante de matrícula de honor, compaginó un tiempo Enfermería y Arte Dramático, hasta que la interpretación ganó la partida. Con los años retomaría las clases, pero esta vez en Educación Social, una de sus principales inquietudes. «Me quedó claro que mi profesión iba por otro lado a la medicina. No se trataba de curar a las personas sino de curar las almas», concluye.