Hija del guitarrista El Chino, sobrina de La Faraona, hermana de Paco, Leonor, María, Antonia y Antonio, casada con el guitarrista santanderino José Antonio Agüero, ... Carmen Amaya Amaya vino al mundo en una barraca de la playa del Somorrostro barcelonés, el día 2 de noviembre del año 1913. Conocida en sus comienzos como La Capitana, su infancia fue un continuo y fatigoso intento de trabajar por las tabernas y colmaos, danzando con el acompañamiento de la guitarra de su padre. Con apenas ocho años bailó en el restaurante Las Siete Puertas y el favor de las ovaciones y el renombre ganado esa noche la hizo popularísima en las Ramblas y el Paralelo, tras lo que comenzó a actuar con regularidad en los locales flamencos de la zona.

Debutó en París en el Teatro Palace, volvió a Barcelona y viajó a Madrid para actuar en un local situado en los bajos del Palacio de la Música. En 1924 hizo una gira por varias ciudades españolas en una compañía de Manuel Vallejo, y en 1929 actuó en el colmao barcelonés Villa Rosa, que regentaba Miguel Borrull. Enrolada en un espectáculo de Carcellés hizo una nueva gira en la que Luisita Esteso la presentó en el Coliseum de Madrid. Más tarde trabajó en el Teatro de la Zarzuela con Concha Piquer y Miguel de Molina, y rodó con Angelillo 'La hija de Juan Simón' y más tarde 'María de la O'.

La guerra le sorprendió en Valladolid, de donde se trasladó a Lisboa, debutando en el Café Arcadia, acompañada por el pianista Manuel García Matos. Viajó a Buenos Aires donde trabajó con Ramón Montoya y Sabicas en el Teatro Maravillas, permaneciendo en él un año. Desde 1937 a 1940 recorrió Uruguay, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Argentina, Cuba y Méjico. Se presentó en Nueva York en 1941 en el Beach Comba y pasó poco después al Carneggie Hall, con Sabicas y Antonio el de Triana. Un año más tarde llegó a ser el mayor atractivo de Hollywood.

Intervino en un gran número de películas, entre ellas 'Sueños de gloria', 'Piernas de plata', 'Vea a mi abogado', 'Carmen Amaya y sus muchachos', 'El sombrero de Paraná', etc. De vuelta a Europa se presentó en el parisino Teatro de los Campos Elíseos y, más tarde, viajó a Londrés, Holanda, de nuevo a Méjico y después otra vez a Nueva York y Londres para seguir por Sudáfrica y Argentina. En 1947 reapareció en España, en el Teatro Madrid con el espectáculo 'Embrujo español'. De nuevo Londres, América, Roma, Madrid, París, etc. etc.

Su última película fue 'Los tarantos', de Alfredo Mañas. Reclamada por los principales coliseos del mundo, viajó desde 1960 a 1963. Tras haber actuado por última vez en Málaga, se trasladó a su residencia de Bagur, donde a las nueve y cinco de la mañana del martes 19 de noviembre de 1963 dejó de existir.

