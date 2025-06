El malagueño Carlos Scholz, de estríper musculitos en 'Toy Boy' al nuevo Alfredo Landa en 'Vírgenes'

Todavía le respeta la fama. La exagerada, se entiende. Un cambio de día y horario de esta entrevista ha provocado un error en la cita ... y Carlos Scholz (Málaga, 1994) se ha quedado colgado en la puerta del Albéniz. Treinta minutos después de su llegada lo encontramos sentado en un escalón del cine, consultando el móvil y tan tranquilo. Nadie le molesta ni le pide una foto. Sus penetrantes ojos azules riman con una sonrisa encantadora, como si acabara de llegar. «En Málaga me tienen normalizado y lo prefiero porque me da libertad y, la verdad, no me dedico a esto por la fama», nos cuenta en el primer intercambio tras el saludo. El actor empezó a la grande nada más graduarse en la ESAD rodando en Málaga 'Toy Boy', en la que encarnaba a un estríper cachas, y este viernes estrena en cartelera otro filme grabado en la provincia, 'Vírgenes', que rescata aquel cine de las suecas y 'boom' turístico protagonizado por José Luis López Vázquez y Alfredo Landa. Aunque entre estos dos, el malagueño lo tiene claro.

Carlos Scholz descubre que es la cuarta generación del apellido desde la llegada a Málaga de su abuelo Karl desde Alemania. Ñito Salas

«Me quedo Alfredo landa. Ayer pusieron precisamente una película suya y claro, la actuación y los movimientos de cámara en aquella época era todo muy histriónico, pero me hizo mucha gracia y ese cine no hay que perderlo», asegura Carlos Scholz, que se mete en la piel de un joven sevillano en que, a bordo de la libertad que daba un 600, se planta a finales en Torremolinos de finales de los 60 con el objetivo doble de escapar de la represión de la época y descubrir la libertad sexual que pregonaban el landismo ambientado en la Costa del Sol. Junto a César Vicente Romero ('Dolor y Gloria') y Xavi Caudevilla ('Los Protegidos Adn'), el actor forma el trío calavera de esta comedia dirigida por el también malagueño Álvaro Díaz Lorenzo y que, en palabras de su protagonista, «cuenta el viaje de tres amigos que deciden abrir su mente».

Y el resultado es tan divertido como lo fue su filmación. «Álvaro no solo tiene talento, sino que busca conectar con los actores y el equipo. Hemos disfrutado el rodaje y por eso es tan bonito lo que hemos hecho», descubre Scholz, que no conocía lo que representó Torremolinos en plena dictadura, pero sí la seducción que ejerce la Costa del Sol porque él la vivió en primera persona. «Yo no vivió el 68, pero me siento muy identificado con mi personaje porque cuando tenía 17 años me planté con un amigo y una motillo de 50cc a descubrir Fuengirola que me pareció un mundo fascinante», confiesa el actor sobre una película que conecta con el deseo de viajar y de descubrir de cualquier espectador.

Además, Carlos Scholz hizo su particular estudio sobre la época. «Yo sabía que Torremolinos era el epicentro del mundo LGTBI, pero nunca me había puesto a pensar de dónde viene esto y con la película aprendí que fue la consecuencia del contacto con los extranjeros que trajeron cosas nuevas como el bikini que más allá de su función representó una libertad que no había en otros sitios», señala el protagonista de 'Toy Boy' y 'Awareness', que preguntó a sus tías cuándo se pusieron su primer bañador de dos piezas. «Me contaron que fueron las suecas y que se quedaron todas locas. La primera reacción fue pensar qué hacían así vestidas, pero me contaron que, poco después, ya llevaban ellas también el bikini», recuerda este malagueño del barrio de La Paz y Huelin que, tras pasar por el Colegio García Lorca o el Instituto Luis de Góngora, tuvo claro que le gustaba los escenarios y estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga.

Su acento, aunque lo disimula cuando quiere como buen actor, delata su origen. ¿Pero de dónde le viene ese apellido tan 'malagueño'? «Ja ja, pues de mi bisabuelo que era alemán y en la segunda Guerra Mundial salió huyendo de los nazis porque no quería combatir y llegó hasta aquí», relata Carlos Scholz cuarto. Tercero de los nacidos en Málaga. El antepasado Karl echó raíces, se casó y trabajó en una imprenta que después su abuelo Carlos convirtió en un gran marca, Gráficas Scholz, pese a que un accidente con la maquinaria con apenas 17 años lo dejó sin la mano derecha. «Y eso que era diestro, pero aprendió a hacerlo todo con la mano izquierda, hasta conducir», relata el más joven de la saga que ha heredado ese pundonor por triunfar en un ámbito complicado ya que solo el 7% de los actores viven de su trabajo.

Ampliar A Carlos Scholz se le acumulan los rodajes con dos nuevas series en cartera. Ñito Salas

«Trabajé en el Tívoli durante la carrera y, nada más terminar, hice 'Romeo y Julieta' con Pata Teatro que para mi fue la bomba porque es de las mejores compañías de teatro textual de Málaga», recuerda el actor malagueño que también hizo muchos 'casting' que, después, ni le llamaban. Pero hasta en eso tuvo suerte. «En una prueba para 'Los Japón' -paradójicamente del mismo director que la actual 'Vírgenes'- se habían quedado con mi cara y me llamaron para que me presentara a 'Toy Boy'. 'Lo malo es que es un 'stripper' y tienes que bailar', me dijeron, pero yo fui a tope y me lo dieron», cuenta Carlos Scholz, que confiesa que lo peor no fue ni la interpretación ni los números de danza, sino «ponerse cachas porque tuve una dieta superestricta y un entrenamiento diario. Si no rodaba, me iba a entrenar».

La serie pinchó en Antena 3, pero fue un éxito en Netflix y catapultó al malagueño que ya se quedó en Madrid. «La gente se va allí a empezar o a probar, pero tuve la suerte que llegué con trabajo, lo que me facilitó mucho las cosas y y a partir de ahí no he parado, la verdad», admite el protagonista de 'Vírgenes' que encadena un nuevo estreno después de que en primavera llegara a Movistar+ con la serie 'La vida breve', en la que da vida al Rey Luis I. «Está siendo un antes y un después, porque ha sido un personaje que ha visto mucha gente en la industria», revela el malagueño que, de pronto, ha visto multiplicarse los guiones que llegan a su mesa.

El próximo 29 de agosto estrenará el 'thriller' 'Dos tumbas', una miniserie de Netflix rodada en Málaga, mientras que en estos momentos está rodando otra ficción de la plataforma norteamericana en coproducción con Antena 3, 'Entre tierras', en cuya segunda temporada entra con un personaje nuevo en la trama «muy diferente a todo lo que he hecho». «Y hace unos días ha surgido una cosa mágica y es que me han llamado para otra serie y me la han ofrecido sin necesidad de casting», cuenta con esa sonrisa que no ha perdido en toda la entrevista. ¿Cómo se titula? «Todavía no se puede decir, pero sí te aseguro que esto nunca me había pasado», apostilla Scholz que demuestra que siempre hay tiempo para sentirse 'Vírgenes'.