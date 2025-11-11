Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos Ares y Alberto Gómez, ayer en el encuentro de Suena SUR en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. El músico, durante el concierto acústico.

Carlos Ares y Alberto Gómez, ayer en el encuentro de Suena SUR en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. El músico, durante el concierto acústico. DANI MALDONADO
Suena SUR

Carlos Ares: «Tengo ganas de mostrarme vulnerable, porque lo soy»

El gallego habla con sinceridad sobre su carrera y su exposición pública en Suena SUR ante una Sala Fundación Unicaja María Cristina que completa su aforo

CARMEN BARAINCA

málaga.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La escena comienza lejos de Málaga, en un festival asturiano donde Carlos Ares subió al escenario con «el corazón en la boca». Lo contó casi ... de pasada, como quien desvela una herida que todavía no se ha terminado de cerrar. «Antes de salir me dio un ataque de ansiedad, pero uno de estos grandes», explica. Afirmó que durante todo el concierto temió desmayarse, que no pudo disfrutarlo, que lo vivió desde un lugar de angustia. Sin embargo, al terminar recibió mensajes de personas que le agradecían haberles sacado de su propio dolor por un instante. «Ahí ves que siempre merece la pena dedicarse a esto», se sinceró durante el encuentro organizado por Diario SUR y la Fundación Unicaja, dentro del ciclo Suena SUR, que reunió a un público que llenó por completo la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  9. 9 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja
  10. 10 La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos Ares: «Tengo ganas de mostrarme vulnerable, porque lo soy»