Carla Hayes frente a un mural de cerámica con redes tejidas en rafia. Marilú Báez

Carla Hayes, el arte mestizo que visibiliza a los cuerpos negros

La artista malagueña teje en La Térmica un discurso atravesado por su identidad afrodescendiente con el mar como lugar común y escenario de tragedias

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:47

Hacia el año 1.500, Gentile Bellini retrata en uno de sus cuadros más conocidos el momento en el que una reliquia de la Santa ... Cruz cae al canal de San Lorenzo en Venecia. En el extremo derecho, una persona negra se dispone a saltar al agua para recuperarla. Pasa inadvertida entre la cantidad de individuos que se agolpan al otro lado como meros espectadores, pero ahí está él dispuesto a salvar ese objeto. Hace casi un año, un joven guineano acaparó las portadas tras rescatar a una mujer que se quedó paralizada mientras Héroes de Sostoa se inundaba por la Dana. La artista Carla Hayes, malagueña afrodescendiente, conecta ambas realidades distantes en el tiempo en una exposición que hace visible a través del arte al cuerpo negro y toda su carga histórica. 'Este mar llamado mi espalda' se podrá visitar en La Térmica hasta el 22 de febrero.

