La consejera de Cultura junto al responsable del Cánovas y representantes de las artes escénicas malagueñas. Salvador Salas

El Cánovas se reengancha al teatro contemporáneo: de Boris Charmatz a Alessandra García

El escenario de la Junta amplía su programación «de lunes a lunes» con propuestas de todas las disciplinas y renuncia a la Sala Gades

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:35

El Cánovas se reengancha al teatro contemporáneo con nombres destacados de la escena internacional, como el bailarín Boris Charmatz, y una especial atención a la ... creación local, con artistas como Alessandra García. El escenario de la Junta de Andalucía afronta su segunda temporada -la primera completa- con una programación renovada dirigida al público adulto tras una década volcado en el espectador infantil y juvenil. Los más pequeños seguirán teniendo aquí su espacio, pero ahora lo compartirán con compañías como Atalaya, el Centro Dramático Nacional, el Ballet Flamenco de Andalucía y Teatre Lliure, entre otros.

