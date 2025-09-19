El Cánovas se reengancha al teatro contemporáneo: de Boris Charmatz a Alessandra García

El Cánovas se reengancha al teatro contemporáneo con nombres destacados de la escena internacional, como el bailarín Boris Charmatz, y una especial atención a la ... creación local, con artistas como Alessandra García. El escenario de la Junta de Andalucía afronta su segunda temporada -la primera completa- con una programación renovada dirigida al público adulto tras una década volcado en el espectador infantil y juvenil. Los más pequeños seguirán teniendo aquí su espacio, pero ahora lo compartirán con compañías como Atalaya, el Centro Dramático Nacional, el Ballet Flamenco de Andalucía y Teatre Lliure, entre otros.

Tras someterse a un 'lifting' por fuera y por dentro (con una rehabilitación que se prolongó año y medio), el teatro de El Ejido se reivindica como un espacio «vivo» con actividades «de lunes a lunes», en palabras de su responsable, Antonio Navajas. Una mayor ocupación que compensará, añade, la ausencia de la Sala Gades. El Cánovas renuncia a este espacio, el salón de actos del Conservatorio Superior y Profesional de Danza, que durante años ha sido el refugio de las artes del movimiento y de propuestas innovadoras. Según Navajas, la «convivencia» de una programación teatral y un uso lectivo resultaba ya «imposible» por cuestiones «logísticas».

La Maquiné, Jóvenes Clásicos, Luz Prado, Carlos Álvarez, Atalaya y el Centro Dramático Nacional forman parte de la agenda

Así las cosas, toda la agenda escénica de la Junta se concentra ahora en la sala principal y en la sala B del Cánovas. Desde el inicio de curso hasta la Navidad, el público joven será protagonista. La fiesta 'X Amor al Arte' inaugura la temporada al aire libre el 6 y 8 de octubre, con un espectáculo de calle de Los Galindos los dos días siguientes. A las tablas se subirán después, entre otros, La Maquiné, Jóvenes Clásicos y 'Parque', una propuesta de Violeta Niebla y Cristian Alcaraz que se construye prácticamente al momento con los testimonios de la gente.

Dani Pardo presentará 'Palíndromo', ganadora del Premio Miguel Romero Esteo 2024, y ofrecerán conciertos Nado Libre y Orina, de la mano del festival Moments. El flamenco tomará el mes de noviembre: Daniel Casares, Dani Morón, Cancanilla de Málaga, Ana Pastrana y el Ballet Flamenco de Andalucía con 'Tierra Bendita' celebrarán el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Y en diciembre se estrenará 'Lázaro', de Leamok, una obra creada, realizada, dirigida e interpretada por jóvenes; mientras que el barítono Carlos Álvarez pondrá su voz a la narración de 'Pedro y el Lobo' en colaboración con la Asociación de Personas Amigas de la Ópera.

En esta recta final del año, el Cánovas ensayará una nueva fórmula para llegar a todos los públicos y abrirá algunas de las funciones didácticas, tradicionalmente orientadas a escolares, a personas mayores que prefieran asistir al teatro en horario diurno.

Para adultos

A partir de enero, se despliega la programación para adultos. A modo de laboratorio escénico, 'Bon Vent. Buen Viento' tejerá redes de contactos entre creadores del sur de Francia y de España, implicando a la Fábrique del Arts del Cirque, el proyecto Europeo de Circo de 'Sur a Sur', la Escuela Superior de Artes Dramático, la Escuela de San Telmo y el Conservatorio de Superior de Música.

El capítulo de danza cuenta con nombres como Led Silhouette con 'Halley'; la Compañía Miquel Barcelona con 'Orgía'; y el prestigioso bailarín y coreógrafo francés Boriz Charmatz con su solo 'Somnole'. La nota local la aporta el malagueño Fernando Hurtado, que hará aquí la 'premiere' de su obra 'Tributo'. En el apartado teatral, Atalaya presenta 'El rey se muere' y el Centro Dramático Nacional visita el Cánovas junto a Cassandra Projects Artístics y Andrea Jiménez con 'Vulcano'. Además, se verá la explosiva alianza entre Iván Morales, Los Montoya y Teatre Lliure con 'El día de Watusi'. Y la instrumentista y performer malagueña Luz Prado anuncia 'Un violín inmenso' sobre el escenario.

Coincidiendo con el Día Internacional del Teatro, del 24 al 27 de marzo, el Cánovas dedicará un monográfico a la creadora malagueña Alessandra García, que repondrá su premiada 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' (Max al espectáculo revelación), estrenará 'La obra del mar' (que ha ido desarrollando durante el verano) y recuperará 'Oú' y 'Los idiomas'.

Y hay más: Índigo Teatro, Jon Mitó, Vaivén Circo (Premio Nacional de Circo), Yarleku, David Montero, Factoría Teatro, L'orchestre d'home orchestres… Una extensa agenda de más de 100 funciones de 38 compañías (19 andaluzas, 16 nacionales y 3 extranjeras) que fue presentada este viernes por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, rodeada de buena parte de su equipo y con el respaldo de la Fundación Unicaja para los proyectos didácticos. El reto: superar los 12.000 espectadores de la pasada temporada.

Toda la programación, aquí.