Canal Málaga, premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local por sus 20 años de trayectoria

El jurado reconoce «la esencia de servicio público que atesora desde sus inicios» y su crecimiento

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

El jurado de los XII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local ha decidido premiar a Canal Málaga RTV en la modalidad de Trayectoria informativa local ... y de proximidad, según ha anunciado este miércoles la Junta de Andalucía en una nota. La radiotelevisión municipal malagueña se ha hecho acreedora del galardón por conservar «la esencia del servicio público que atesora desde sus inicios» y creciendo, de manera continuada, en alcance, cobertura e impacto, mediante una «programación amplia, variada y enriquecida desde el celo por la actualidad local combinado con una visión global».

