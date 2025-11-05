Canal Málaga, premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local por sus 20 años de trayectoria

El jurado de los XII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local ha decidido premiar a Canal Málaga RTV en la modalidad de Trayectoria informativa local ... y de proximidad, según ha anunciado este miércoles la Junta de Andalucía en una nota. La radiotelevisión municipal malagueña se ha hecho acreedora del galardón por conservar «la esencia del servicio público que atesora desde sus inicios» y creciendo, de manera continuada, en alcance, cobertura e impacto, mediante una «programación amplia, variada y enriquecida desde el celo por la actualidad local combinado con una visión global».

Estas distinciones son otorgadas por la Dirección General de Comunicación Social adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que dirige Antonio Sanz, y están dotadas de un premio económico, por cada categoría, que asciende a 4.000 euros e incluye la entrega de una estatuilla en un acto conmemorativo en el Palacio de San Telmo, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre.

Más premiados

Junto a Canal Málaga RTV, en esta edición los premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local han señalado los trabajos de PTV Almería, PTV Córdoba, PTV Granada, PTV Linares, PTV Málaga y PTV Sevilla por su programa 'Especial Apagón Eléctrico'; el programa 'Verano seguro' de la Asociación Pro Radio Difusora Cultural de Puente Genil; el programa 'Esencia del Rocío: Villamanrique y Aznalcázar' de Mª Ángeles Ávila León, emitido en Canal TV Villamanrique; el programa 'Un cuento para la Navidad' del Ayuntamiento de Doña Mencía, emitido en Onda Mencía Radio; y el diario digital 'El Pespunte'.

El jurado de los premios ha estado presidido por la directora general de Comunicación Social, Marta Olea; actuando como secretario el jefe de servicio de Radiodifusión y Televisión de la Dirección General de Comunicación Social, Javier Bejarano, y en calidad de vocales la coordinadora de programas de Canal Sur TV, Susana Abella; el coordinador de EMA-RTV, Pedro Feria, la corresponsal de ES Diario en Andalucía, Manuel Herreros; el director de 101 Media, Rafael Cortegana y la jefa de prensa de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Alejandra Amodeo.

Más distinciones

En los últimos años, Canal Málaga RTV se ha alzado como ganadora en varias de las modalidades que se entregan dentro de estas distinciones. El año pasado, consiguió el galardón en la categoría de entretenimiento de televisión local por el especial 'Noche en blanco', mientras que en 2023 fue distinguida con una mención especial por el programa 'Las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga' emitido por la radio. Un año antes, el premio fue en la categoría de programas de entretenimiento de TV por 'La Pizarra Mágica', y en 2021 ganó en la categoría de programa de información por el trabajo 'Málaga, un año después de la pandemia'.