El escenario es una plataforma luminosa (de 30 metros de largo y 12 de ancho) con un foso en el centro que acoge la orquesta ROF

Calixto Bieito desata la polémica con Rossini

Debuta en Pésaro con 'Zelmira' y solivianta a la crítica italiana pero asegura que cumple «el objetivo del festival»

Isabel Urrutia Cabrera

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:44

El Festival Rossini de Pésaro nació en 1980 con la única misión de redescubrir el repertorio del compositor italiano. Muchos pensaron entonces que no duraría ... más de un puñado de veranos. ¿En qué biblioteca o desván se exhumaría algo mejor que 'El barbero de Sevilla' o 'Guillermo Tell'? ¿O 'Semiramide' y 'Tancredi'? El entusiasmo calló bocas porque no tardó en convertirse en una cita de proyección internacional, con una programación que no solo abarca producciones operísticas, sino también conciertos líricos, obras religiosas, cantatas, música de cámara...

