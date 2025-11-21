Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El antiguo CAC Málaga ya luce su nueva denominación MUCAC Mayoristas. Marilú Baéz

El CAC Málaga ya se llama Mucac Mayoristas

El Área de Cultura elimina los últimos signos del antiguo centro contemporáneo, que todavía está pendiente de reforma y no abrirá, al menos, hasta dentro de un año

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:01

El CAC Málaga ya es definitivamente historia. El Centro de Arte Contemporáneo ha perdido las últimas señales de su antigua denominación y, desde esta semana, ... anuncia su nueva imagen de marca: Mucac Mayoristas. No obstante, todavía queda un largo recorrido para su reinaguración ya que aún está abierto el proceso de licitación para su reforma interior y exterior, al que se han presentado tres empresas, como informó SUR hace unos días. Como pronto, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga espera que las exposiciones vuelvan al centro de calle Alemania en el plazo de un año, aunque esta previsión podría retrasarse por el proceso de adjudicación y ejecución de las obras de rehabilitación.

