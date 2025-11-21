El CAC Málaga ya se llama Mucac Mayoristas

El CAC Málaga ya es definitivamente historia. El Centro de Arte Contemporáneo ha perdido las últimas señales de su antigua denominación y, desde esta semana, ... anuncia su nueva imagen de marca: Mucac Mayoristas. No obstante, todavía queda un largo recorrido para su reinaguración ya que aún está abierto el proceso de licitación para su reforma interior y exterior, al que se han presentado tres empresas, como informó SUR hace unos días. Como pronto, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga espera que las exposiciones vuelvan al centro de calle Alemania en el plazo de un año, aunque esta previsión podría retrasarse por el proceso de adjudicación y ejecución de las obras de rehabilitación.

Ampliar El antiguo CAC todavía está pendiente de su reforma interior y exterior. Marilú Báez

El lavado de cara de la fachada con una nueva cartelería provisional ya fue adelantada hace dos semanas a SUR por la concejala de Cultura, Mariana Pineda, que explicó que todavía se podían ver en el edificio los anuncios «de la última exposición del CAC que dan una sensación de abandono que realmente no es tal», por lo que se habían encargado unos nuevos rótulos con la denominación de Mucac Mayoristas que son los que se acaban de estrenar para anunciar la futura inauguración de este centro que, como en su anterior etapa, seguirá mostrando arte contemporáneo y la colección municipal.

Como ocurría con el panel central que anunciaba el CAC Málaga, el nuevo letrero sigue ocultando uno de los elementos del original Mercado de Mayoristas de los años 40 diseñado por los arquitectos Luis Gutiérrez Soto y Juan Jáuregui: un gran escudo franquista con el águila, el yugo, las flechas y la inscripción «España, una, grande y libre». En su lugar, ahora luce el logo y las letras 'Mucac', mientras que en una banderola lateral aparece la denominación 'Mayoristas' y en la del otro lado se informa que «estamos llegando» en referencia a que todavía faltan las obras de reforma interior y exterior del edificio, por lo que invitan a los aficionados al arte a visitar la otra sede de esta nueva institución cultural, Mucac La Coracha (antiguo Mupam o Museo del Patrimonio Municipal), que en estos momentos exhibe una colección permanente y una exposición de Frank Rebajes.