Brisa echa el ancla en el Dique de Levante: Viva Suecia y Cariño no defraudan

Málaga volvió a sonar fuerte este jueves desde su propio corazón marítimo. El Brisa Festival ha echado el ancla por segundo año consecutivo en el ... Dique de Levante del Puerto, convertido en un enorme recinto al aire libre para una cita que ya es referencia en el calendario cultural del verano. En su quinta edición, Brisa arrancó con una jornada protagonizada por Viva Suecia, Cariño y Sanguijuelas del Guadiana, entre otros, y un ambiente de fiesta desde primera hora de la tarde.

Con la ciudad a un lado y el Mediterráneo al otro, el festival es el único de estas características que se celebra en pleno Centro de Málaga. Desde la apertura de puertas, las primeras colas daban pistas de lo que llegaría a ser la jornada inaugural: una cita para todos los públicos, con asistentes de todas las edades, desde grupos de veinteañeros hasta familias con niños, muchos con camisetas de sus grupos favoritos y otros dispuestos simplemente a dejarse llevar por el plan.

A las 19.30 horas se escuchaban los primeros bajos de Sanguijuelas del Guadiana, encargados de abrir la programación con su mezcla de descaro y rock sucio. Con temas como '100 AMAPOLAS', 'Revolá' o 'Yesca' hicieron vibrar a lo grande en el primer día de festival, demostrando que son uno de los grupos revelación del año.

Aún era fácil moverse entre escenarios y barras en las primeras horas. El espacio, amplio y bien ventilado, resultaba cómodo, aunque las colas para bebidas crecían a medida que se llenaba el recinto. También funcionaba con fluidez el acceso y la zona de baños, sin grandes aglomeraciones. En la parte más alejada del escenario principal, la gastronomía tenía su propio protagonismo, con varias opciones de comida repartidas junto a zonas de descanso.

Cariño fueron las siguientes en salir al escenario. Su pop directo, irónico y lleno de estribillos coreables convirtió el bonito atardecer que rodeaba el escenario en una celebración colectiva. El público entregado respondió a su propuesta con saltos, móviles al aire y una sensación de estar justo donde quería estar. 'No me convengo' y 'Si quieres' fueron los temas que hicieron retumbar.

El recinto comenzó a llenarse alrededor de la diez, cuando llegaba el turno de Viva Suecia, el gran reclamo del día. El grupo apareció muy puntual y con una entrada triunfal con el tema 'Bien por ti', que hizo enloquecer a sus fans. Le siguieron temas míticos como 'La orilla' o 'A donde ir', con los coros de fondo de sus fieles seguidores.

«Llevamos viniendo once años aquí, Málaga. Qué os vamos a contar. Estamos aquí por vosotros», agradecía Rafa Val, vocalista de Viva Suecia. Se notaba que la banda disfrutaba sobre el escenario y contagió su energía a los asistentes que no pararon de disfrutar. No pudo faltar uno de los últimos singles del grupo 'Dolor y gloria', un tema novedoso pero con la esencia de siempre. Ni 'Sangre', que veía la luz hace apenas un mes en colaboración con Siloé. La sorpresa fue que el grupo vallisoletano, que actúa este viernes, saltó anoche mismo al escenario del Brisa para cantarla en directo con Viva Suecia.

Aún faltaban por subir los incansables Varry Brava, con su propuesta festiva, y la sesión de Juanca & Pope Supersub DJ, encargados de cerrar esta primera jornada.

Este viernes llegará el día grande del festival. Dani Fernández, uno de los artistas más escuchados del pop español actual, será el protagonista de una jornada que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. Junto a él, Zahara, Califato ¾ o Siloé prometen mantener el listón alto. Y mañana sábado será el turno de Duncan Dhu, en su gira 40 aniversario, con el añadido del talento malagueño de Anni B Sweet o el pop colorista de La Casa Azul.