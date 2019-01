Ha muerto Lolo Rico y todo han de ser parabienes para quien marcó a un par de generaciones con su voz profunda, su pelo asimétrico y mechado y, sobre todo, con su engendro maravilloso: aquel programa contenedor tan lejano a la telebasura que fue 'La bola de cristal'. Lo emitió TVE entre 1984 y 1986 los sábados por la mañana: una hora y pico para la tele más original, qué cosas, y no para refritos como ahora. De esa y de otras fritangas televisivas consolidadas, ay, a lo mejor se entienden mejor otros lodos.

En cambio, la dieta que nos preparaba Lolo Rico era una hipercalórica pero sabrosísima, llena de vitaminas pero ajena a la carnaza de presentadoras alocadas y pizpiretas que nos torturaron después. Como parte de aquellos púberes teleadictos de los ochenta no le encontré nunca el punto a los Electroduendes. Por más que la Bruja Avería fuera una metáfora de las figuras dictatoriales, me ponían nervioso. Prefería las otras partes, en especial 'La Cuarta Parte' que prologaba la risa de Javier Gurruchaga. Me entusiasmaba también que, pese al recién estrenado color, alguien osara en ponernos capítulos añejos de series como 'La Familia Monster' o 'Embrujada'.

También recuerdo que aquella Alaska, nada de Olvido y sin la sombra de Mario, era la conexión perfecta con toda la Movida, con la modernidad recién peinada o teñida de la España que se sacudía la caspa. Aquellos imberbes teníamos en 'La bola de cristal' la mejor arma para el futuro: un espacio que no nos trataba como a bobos, que abría el apetito por el pop y el rock de siempre y de entonces, por el cine clásico, por el humor inteligente o absurdo. Todo aquello acabó cuando en los noventa las privadas pusieron a los chavales a chillar o mancharse, a hacer los lilas y, en su última versión, a ponerlos a bailar, cantar o cocinar en 'talent-shows': ahora todas buscan hallar adultos bonsáis, estilo Joselito, como en los cincuenta. Por eso la bola de Lolo fue un programa al servicio de la educación democrática, una cosa impagable que ahora apenas se encuentra ni siquiera pagando.