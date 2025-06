Bellido, extramuros

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 16 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La redacción sin tabiques de Canal Sur en Málaga despidió entre aplausos el jueves pasado al enorme, inefable talento productivo de Manuel Bellido, mítico periodista ... de la RTVA en nuestra provincia. A Bellido, energía telúrica de Montilla que podía editar al tiempo un noticiario y elaborar piezas sobre cine, le ha llegado la jubilación. Qué disparate: ¿Bellido retirado? ¿Bellido para ver obras, o sea obras que no sean de arte? La realidad nos obliga a presenciar cosas descabelladas, ay. En su adiós colectivo, la plantilla obsequió a Manolo con un sombrero panameño, pintiparado para su eterna pinta de rockabilly; con una delicia escultórica de Lorenzo Saval, partícipe feliz del homenaje, y con un genial retrato de Idígoras. Aparece Bellido en la caricatura enfundado en una casaca rusa -testigo de mil batallas- y con su singular mezcla de mirada aguda y falsa apariencia de despiste. Pero no se engañen: a Bellido no se le escapó nunca nada, ah. Domador de varias pistas, con empaque literario constreñido en las pocas líneas de una crónica, el montillano de acento indomable exasperó siempre a los impacientes por sus devaneos con el alambre. Pero entusiasmó, por su educación exquisita, talento humilde y bonhomía encapsulada en su noble timidez, a todo el que tuvo la suerte de tratarlo: ya fueran becarios, la ganadora de un Goya o un canterano del Málaga. Máximo defensor del Festival de Málaga, se pateó para la RTVA todos los certámenes del mundo. El cine español idolatra a Bellido, que apostó siempre por la reivindicación del audiovisual andaluz y por el talento joven regional. Su programa 'Una de cine', deleite logrado en la última década con la ayuda entre otros del añorado Luis Martínez, le ha preparado una despedida digna de película de Wilder. Y el jueves Bellido recibirá, ya extramuros de la RTVA, una de las Medallas Ateneo 2025. Ahí seguro que volverá a subrayar el necesario protagonismo de la RTVA en la cultura andaluza. Un protagonismo al que Manolo ha contribuido cada día casi durante cuatro décadas. Gracias por tanto.

