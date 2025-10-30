La Bella Durmiente de Tchaikovsky en el Cervantes: la belleza de lo clásico y el bulto sospechoso

Por supuesto, son motivos laborales los que llevan a uno ver una coreografía de ballet que tiene décadas antigüedad, La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Era ... un día de perros para el estándar de Málaga, donde la lluvia no es un elemento cotidiano. La interpretación de la obra corría a cargo del Ballet Kiev, en un escenario siempre agradable como lo es el Teatro Cervantes. Por anticipar la conclusión… El día de perros iba a tener un cierre dulce y dejar una importante conclusión: a veces se necesita la casualidad y los rodeos para llegar a auténticas perturbaciones perceptivas. Porque la velada, una cita más del actual ciclo de danza, fue un sorprendente viaje en el tiempo a una época en la que el ballet clásico era verdaderamente clásico.

La coreografía interpretada este miércoles ha vuelto a poner en escena una versión de La Bella Durmiente sin estridencias y en sintonía con lo que el imaginario colectivo entiende bajo una noche de ballet. Desde una perspectiva de sostenibilidad, resulta sorprendente ver tanto terciopelo, seda y adornos, tanta opulencia, tanto oro y fantasía de cuento de hadas en un escenario del siglo XXI. La fastuosidad de la puesta en escena recordaba un poco a asar chuletas de cerdo a la parrilla.

Pero precisamente eso es lo que hizo especial la noche, que arrancó con un largo aplauso del público y acabó con el respetable puesto en pie. Fue una noche de lleno total, confirmando que demanda de sobra para este tipo de propuestas. También sirvió para cuestionar algunas normas morales universalmente aceptadas. Por ejemplo: la aceptación del propio cuerpo, eso llamado 'body positivity', un mensaje central de nuestra época de 'friendly' con todo y autocensura.

Por todas partes oímos que cada cuerpo es asombroso a su manera. Pero lo visto este miércoles sobre las tablas del Cervantes genera dudas: quizá no todos los cuerpos sean igual de asombrosos, sino que algunos lo son aún más. Concretamente, aquellos que se han sometido a una disciplina rigurosa y ahora pueden hacer algo especial: crear la ilusión de que se puede vencer la gravedad. Como es el caso de Veranika Auchynnikava, cumbre en su papel de hada de las lilas.

Porque para encontrar el contraste no hay que apuntar a nadie. Está en uno mismo, sentado en la butaca. Mientras que los ojos registran que un cuerpo puede ser ligero como una pluma y el propio es más bien un bulto sospechoso o un saco de patatas.

Pero en lugar de resentimiento, lo que surge son sentimientos de admiración ante la hermosa experiencia de ver a talentos excepcionales que trascienden la naturaleza muscular del ser humano. La excelencia física no se supera mediante el ascetismo monástico (es decir, mediante la espiritualización), sino entrenando el cuerpo hasta que sea tan ligero como un algodón de azúcar.

¿Acaso esta forma de entrenamiento y condicionamiento no es ya una forma de crianza autoritaria al estilo de la mejor escuela soviética? Puede ser, claro que sí. Pero a juzgar por los ojos brillantes de los espectadores (hubo muchos jóvenes), nadie sintió rechazo o malestar ante un ideal de belleza que algunos se empeñan en arrinconar. Todo lo contrario: todos disfrutaron al ver, en un espíritu de fluidez de género, que un trasero masculino también puede lucir firme y atractivo. Pero que el hombre nunca podrá estar al mismo nivel de la mujer, merecida protagonista en este ballet.

Perdón si esta crónica ya ha sido una cuestionable objetivación del cuerpo femenino y masculino. Si hay alguien interesado en comprobar la veracidad de lo suscrito, tiene dos oportunidades más para acudir al Teatro Cervantes. El próximo 29 de diciembre con el ballet de 'El lago de los cisnes' y el 6 de enero con 'El Cascanueces'.