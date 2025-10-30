Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bailarinas del Ballet de Kiev interpretando La Bella Durmiente de Tchaikovsky. SUR

La Bella Durmiente de Tchaikovsky en el Cervantes: la belleza de lo clásico y el bulto sospechoso

El Ballet de Kiev interpreta la obra de una manera notable, deja un lleno total y evidencia que todos los cuerpos no son iguales

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:21

Por supuesto, son motivos laborales los que llevan a uno ver una coreografía de ballet que tiene décadas antigüedad, La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Era ... un día de perros para el estándar de Málaga, donde la lluvia no es un elemento cotidiano. La interpretación de la obra corría a cargo del Ballet Kiev, en un escenario siempre agradable como lo es el Teatro Cervantes. Por anticipar la conclusión… El día de perros iba a tener un cierre dulce y dejar una importante conclusión: a veces se necesita la casualidad y los rodeos para llegar a auténticas perturbaciones perceptivas. Porque la velada, una cita más del actual ciclo de danza, fue un sorprendente viaje en el tiempo a una época en la que el ballet clásico era verdaderamente clásico.

