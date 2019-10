'Batwoman', 'All American' y 'This Is Us' Mandy Moore y Justin Hartley, Milana, en una escena de la serie 'This Is Us'. :: fox Repasamos series que abordan la fama y deporte, los conflictos y afectos familiares y el género de superhéroes MIGUEL ÁNGEL OESTE MÁLAGA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:02

El círculo de las series de televisión no cesa. La variedad de temáticas y estéticas tampoco. De ahí que nos centremos en las primeras impresiones de los dos primeros episodios de tres series: la primera temporada de 'Batwoman', que explora el universo de Gotham y Batman; la segunda temporada de 'All American', un melodrama juvenil con el fútbol americano y cuestiones sociales como fondo de la ficción; y la cuarta temporada de 'This Is Us', el viaje de la familia Pearson que en cierta medida funciona como catarsis de Estados Unidos. Las tres series son diferentes en los referentes que manejan, en temática, en el tono de sus narraciones, y en los conflictos que presentan. Pero a su vez reflejan cómo funciona este siglo en cuanto a cómo se retrata la salud del ocio de masas que define estos tiempos.

'Batwoman'

La nueva serie de CW que amplía el universo de DC y, en concreto, el de Gotham y Batman, es otro producto que resulta funcional, al menos los dos episodios vistos hasta el momento. El piloto se centra en el regreso de Kate Kane (Ruby Rose) después de que secuestren a Sophie (Meagan Tandy), su novia de la juventud. Inspirado en los cómics de Greg Rucka y JH Williams III, la serie narra de un modo bastante monocorde cómo Kate Kane decide convertirse en Batwoman después de descubrir por azar que su primo Bruce Wayne era Batman. El contexto de que el Hombre Murciélago lleve tres años desaparecido y que el padre de Kate haya creado una fuerza armada que controla la seguridad en Gotham otorgan perspectivas interesantes, así como las revelaciones que se van produciendo, desde la némesis de Batwoman, Alicia, inspirada en el personaje de Lewis Carroll, hasta el intento de explorar el género a través de una visión femenina. Sin embargo, el modelo narrativo y la elaboración visual se construyen de una forma convencional, que poco tiene que ver con el arte que JH Williams III desplegaba en las historias de Kate Kane.

'Batwoman' tiene potencial, pero no resulta convincente. Uno se queda con la sensación de la oportunidad perdida, ya sea en la construcción de identidades, afectos y traumas a los que la serie se abre, aunque de manera ordinaria, como en el aparato estético en el que siempre o casi opta por decisiones derivativas y hasta naif, como en esos flashbacks en los que se cuenta la relación de Kate y Sophie en la academia. A la vez, las tensiones siguen la cadena causa-efecto de un modo algo tosco. En definitiva, 'Batwoman' es una propuesta de escasa personalidad, que imita modelos ya de por sí derivativos del género, con lo que implica. Puede verse en HBO.

'All American'

La segunda temporada de este melodrama juvenil que tiene al fútbol americano como excusa arranca con dos episodios muy efectivos pues coloca a todos sus personajes principales en situaciones de inseguridad y en encrucijadas vitales complicadas. De un lado, el protagonista, Spencer James, el chico humilde de barrio que fue a jugar a Berverly Hills, se debate entre volver a Crenshaw -zona marginal de Los Ángeles- y jugar para su padre que quiere recuperar el tiempo con él después de su regreso o quedarse en Berverly Hills donde la situación está descontrolada tras la consecución del campeonato y la revelación del entrenador Baker del affair que tuvo con Grace, la madre de James. El propio Baker se esconde en su casa de la infancia, emborrachándose como huida. La novia de James se engaña como si no pasara nada después de destrozar su casa y marcharse a un hotel. Coop, la amiga lesbiana de James, intenta normalizar su situación ante una madre religiosa que no la entiende. Sin embargo, uno a uno los distintos implicados actúan casi siempre como si no pasara nada. Sin duda, esta combinación de 'One Tree Hill', 'Friday Night Lights' y 'The OC' pulsa temas muy de hoy, como la vacuidad y el lado deshonesto del triunfo, la soledad, la popularidad en un mundo excesivamente estimulado, las diferencias de clases entre zonas pobres y pudientes enfrentándolos a la raíz de familias desequilibradas por distintos problemas. Los secretos, las mentiras, la necesidad de sentirse integrado siguen siendo los motores de una narración eficaz que peca en determinados momentos de un fanservice innecesario. Pero si se obvia esto y cierta estética videoclipera a la que recurre en alguna ocasión, 'All American' funciona como retrato de las psicologías de modelos de jóvenes y los dilemas a los que se enfrentan en una sociedad que alimenta valores como mínimo discutibles. Puede verse en HBO.

'This Is Us'

La cuarta temporada de 'This Is Us' tiene un primer episodio prometedor, mientras el segundo sigue parámetros narrativos más acordes con lo ya visto en temporadas anteriores. La serie se maneja sobre la construcción de los tiempos, del pasado, el presente y ya desde el final de la segunda temporada, también del futuro. Los tiempos se van proyectando como espejos que retroalimentan las narraciones de los diferentes tiempos. La familia es el eje de la narración, sí, pero teniendo al acecho la vida y la muerte en esas idas y venidas por la memoria de los Pearson que en cierta medida funciona como catarsis de Estados Unidos en su vertiente de la consecución y no renuncia del sueño americano. 'Extraños', el primer episodio de la nueva temporada, resulta estimulante en cuanto que introduce nuevos personajes en distintos tiempos que descolocan al espectador pero que lo sitúan perfectamente al final del mismo. Habrá que ver si esos nuevos personajes amplían una serie que tras dos temporadas sólidas, había decaído en la tercera. De hecho, el segundo episodio vuelve a incurrir parcialmente en debilidades y repeticiones ya holladas, como si en ocasiones hubiese una transferencia complicada de salvar. Pero si atendemos al refrescante primer episodio de la cuarta temporada, sin duda alguna hay un intención fiable de ampliar el mundo de 'This Is Us' a través de dinámicas nuevas, que van más allá de las fuerzas establecidas hasta el momento. Porque los nuevos personajes tienen fuerza expresiva y vidas potentes y veremos que están conectados a distintos Pearson. Al mismo tiempo se introducen nuevos problemas que vienen a desestabilizar la unidad familiar. Desde los problemas de salud de un recién nacido, a los traumas de una madre que ha regresado de la guerra, al rechazo de los hijos respecto a los padres cuando son adolescentes. Los Pearson son una familia unida en busca de la armonía. Una armonía que se enfrenta a los tiempos y las situaciones de cada época.