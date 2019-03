Ha sido una edición rara. Pero no por el Festival de Málaga Cine en Español, sino por el que escribe. En lugar de hacer honor al nombre de esta columna y ver el maratón de películas desde el patio de butacas, me ha tocado contemplar el certamen desde la barrera, a pie de cama, por un bichito tóxico que se la tomó con Gabri. Lo que no contaba este malo de película antigua es que mi hijo se la iba a devolver a lo 'western' fordiano.

Mientras andábamos disparando antibióticos, el Festival de Málaga ha celebrado su particular duelo de títulos. Me he perdido muchas películas que deseaba ver y otras, la verdad, no tanto. Pero desde esa distancia, el certamen que dirige Juan Antonio Vigar también deja algunas líneas argumentales que merecen comentario. Para empezar el dominio del cine catalán por cuarto año consecutivo con el triunfo del hijo pródigo del certamen, Carlos Marqués-Marcet, que repitió Biznaga de Oro al cine español con 'Los días que vendrán'. Una constante que no es casualidad, sino el evidente reflejo de una decidida apuesta desde la industria catalana por este festival frente a la medianía de las productoras madrileñas.

La otra lectura del palmarés es que el cine iberoamericano gana peso en Málaga. Por primera vez, la Biznaga de Oro latina hizo tándem con el Premio Especial del Jurado con el triunfo de las mexicanas 'Las niñas bien' y 'Esto no es Berlín'. Los filmes sudamericanos brillaron tanto como los españoles, lo que es noticia. Aunque la cinta biznaguera pasó con pena pese a la gloria final, ya que ni su directora ni sus actores vinieron a Málaga a defender el filme. Un hecho que comienza a ser demasiado habitual en el certamen. Y que es reflejo de la excesiva programación de cintas en la sección oficial, donde este año los títulos se amontonaban más que proyectaban.

Por lo que le he leído a Alberto Gómez, la calidad cinéfila ha sido superior a otros años y el festival también ha abierto su programación a las series que desdibujan las fronteras en la actual ficción audiovisual. La gran pantalla está cambiando con los Netflix & Co y el certamen ha hecho bien en no perder ese tren. Aunque su mayor reto en este momento tal vez sea reconocer que el exceso se ha convertido en un bichito tóxico. Y hay vacuna.